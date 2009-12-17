Fenerbahçe: 1 - Sheriff: 0

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe (H) Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Kadıköy'de, Moldova temsilcisi Sheriff ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 15.dakikada Uğur Boral'ın attığı golle Sheriff'i 1-0 mağlup etti.



90' Ve maç sona erdi. Roberto Carlos'un son maçında Fenerbahçe Sheriff'i 1-0 yendi.

90' Sarı Kart : sheriff'te Rouamba sarı kartı gören oyuncu

90' Oyuncu Değişikliği : Roberto Carlos oyuna giriyor. Semih Şentürk çıkan oyuncu

89' Tüm stat roberto Carlos diye bağırıyor

88' Ve Roberto Carlos oyuna giriyor

86' Oyuncu Değişikliği : Ali Bilgin oyuna giriyor. Uğur Boral çıkan oyuncu

83' Maçın son dakikalarına gelindi. İki takım da kendini sıkmıyor bu dakikalarda

82' Fenerbahçe'nin rakibi yarın belli olacak.

78' Son 10 dakikaya girmek üzereyiz Roberto Carlos hala oyuna girmedi.

74' Çok uzak mesafeden Andre Santos nefis bir frikik kullandı. Top az farkla auta gitti.

73' Sarı Kart : Tarkhnishvili Guiza'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kartı gördü.

72' Roberto Carlos oyuna girecek birazdan. Bu Carlos'un son maçı

72' Aleksei Kuchuk ceza alanında topla buluştu ama iyi kontrol edemediği için topu kaybetti. Top auta çıktı

70' Sheriff galibiyet için neredeyse tüm kozlarını sahaya sürüyor. Steaua Twente maçı 1-1 devam ediyor

69' Oyuncu Değişikliği : França'nın yerine teknik direktör Kuchuk'un oğlu Aleksei Kuckhuk oyunda

67' Oyuncu Değişikliği : Corneencov'un yerine Erokhin oyunda

66' Sheriff de kapasitesi belli bir takım. Şu ana kadar etkili olamadı Fenerbahçe kalesinde

66' Uğur Boral en etkili isim... Guiza ve Semih şu ana kadar birkaç pozisyon dışında etkili olamadı

65' Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Fenerbahçe atak şansı yakalamakta zorlanıyor

60' Fenerbahçe ani bir atak şansı yakaladı. Semih sol kanattan hızlı geldi. Ortadan kaçmak isteyen Guiza'yı gördü. Semih'in pasını son anda araya giren defans uzaklaştırdı. Fenerbahçe önemli bir ataktan oldu

58' Guiza'dan kötü orta. Top auta gitti.

57' Andre Santos sağdan korneri kullandı. Namasco topu yumrukladı

56' Deniz sağ çaprazdan ceza alanına girmek istedi. Rakip izin vermedi.

55' Oyuncu Değişikliği : Volkov'un yerine Rodriguez oyunda

55' İkinci yarıda Fenerbahhçe'nin üstünlüğü devam ediyor

53' Bekir'in ortası direkt kaleye geldi. Namasco yükselerek topu kontrol etti.

52' Semih Şentürk maç başından bu yana ilk kez göründü. Ceza sahası dışından çok iyi vuran Semih'in sert şutunu kaleci tam köşeden çıkardı

49' Daniel Guiza çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan çok iyi gelen Uğur'un pasına hareketlenen Guiza rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasının hemen dışından müsait durumda vurdu. Top kalecide kaldı

46' Fenerbahçe ilk yarıyı Uğur'un mükemmel golüyle 1-0 önde bitirmişti.

46' Oyuncu Değişikliği : Özer Hurmacı oyundan alındı. Mehmet Topuz oyunda

46' İkinci yarı başladı



45' İlk yarı sona erdi.

43' Sarı Kart : Elle topa dokunduğundan dolayı Franca'ya sarı kart çıkıyor

42' Herkes Roberto Carlos'u bekliyor. Bu onun veda maçı. Cumartesi Brezilya'ya gitmesi bekleniyor

41' Özer Hurmacı ceza alanı içerisinden vurdu. Top kaleci Namasco'nun üzerine gitti.

40' Fenerbahçe yine Uğur Boral ile soldan geldi. Uğur Boral ceza alanı dışında bekleyen Guiza'yı gördü. guiza rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam dedi.

38' Brankoviç'in uzaktan sert şutunu Volkan üzerine gelmesine karşın iki hamlede kontrol edebildi.37' Fenerbahçe yine etkili geldi. Uğur Boral soldan ortaladı. Kaleci Namaşco uzanarak topu uzaklaştırdı

36' Steaua Twente maçı da 1-1 oldu

35' Brankoviç sağ kanattan ortaladıç Volkan Babacan topu kontrol etti.

33' França ceza alanına girdi. Kalesini erken terk eden Volkan França'dan önce topun sahibi oldu

32' Roberto Carlos'un son maçı bugün. Fenerbahçeli futbolseverlerin Roberto Carlos'a destek pankartları var bugün statta

31' İlk 30 dakika geride kaldı. Fenerbahçe 1-0 önde... Fenerbahçe Sheriff kalesinde daha çok görülürken Uğur Boral ve Andre Santos en etkili isimleri olarak dikkat çekti

29' Semih sol kanattan ortaladı. Top Namasco'da kaldı

28' Fenerbahçe etkili gelmeye çalıştı. Guiza zor da olsa topu saha içerisinde tutmayı başardı. Uğur Boral'ın pası yerini bulmadı.

26' Fenerbahçe'den Uğur Boral ve Andre Santos sol kanatta resital sundular taraftara adeta... Güzel hareketler iyi bir pası getirmedi. Top Sheriffli futbolcularda kaldı

25' Deniz bu maçta daha ofansif oynuyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin en önemli ataklarında Deniz göze çarpıyor

25' Semih sağ kanattan ceza alanına giren Deniz'e harika bir ara pası attı. Deniz zor durumda vurdu. Top az farkla auta çıktı.

23' Andre Santos ve Uğur Boral'ın istekli futbollarıyla Fenerbahçe genelde sol kanattan yükleniyor

23' Golden sonra oyunun üstünlüğü Fenerbahçe'ye geçti.

20' Fenerbahçeli taraftarların desteği golden sonra daha da arttı

18' Steaua Bükreş Twente karşısında 1-0 öne geçti.

17' Önce Guiza Semih'i gördü. Semih sağdan kaçan Uğur'a bıraktı topu. Uğur harika vurdu. Kaleci Namasço'nun yapabileceği birşey yoktu.

16' Uzun zamandan beri forma giyemeyen Uğur Boral sağ çaprazdan girdiği ceza alanından harika vurdu. Topu ağlara gönderdi.

15' Gol : Gol geldi. Fenerbahçe 1-0 önde...

15' İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi.

14' Fenerbahçe ilk defa etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya Deniz vurdu. Top defanstan döndü.

13' Roberto Carlos'un yerinde Andre Santos var bugün

12' Steaua-Twente maçı golsüz devam ediyor

11' İstanbul'da çiseleyen bir yağmur var. Zemin hafif nemli...

10' İlk 10 dakika geride kaldı. İki takım da henüz atak şansı yakalayamadı

10' Sheriff kazansa bile Twente'nin puan kaybetmesini bekleyecek

9' İlk 10 dakikada Fenerbahçe'de en çok göze batan isim Andre Santos

9' Fenerbahçe'de uzun süreden beri şans bulamayan Deniz, Volkan Babacan, Uğur Boral gibi isimler forma giyiyor

7' Semih ve Guiza yanyana ilk 11'de mücadele ediyorlar bu maçta

6' Sheriff ilk dakikalarda Fenerbahçe'ye göre daha istekli oynuyor

5' Fenerbahçe için bu karşılaşma formaliteden ibaret... Sheriff ise kazanmak zorunda. Gruptan çıkma yolunda umudu var

3' Serbest vuruş kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı

3' Balima sağ çaprazdan ceza alanaına girmek istedi. Yerde kaldı. Sheriff tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak

2' Bildiğiniz gibi Brezilyalı futbolcu son kez Fenerbahçe formasını giyecek bu maçta

1' Roberto Carlos maça yedek başladı.

1' Ve maç başladı