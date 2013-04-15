Fenerbahçe 1 - Eskişehirspor 0

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Eskişehirspor'u konuk etti.

Ev sahibi Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Caner Erkin, sakatlıkları süren Moussa Sow ve Emre Belözoğlu’nun yanı sıra Hasan Ali Kaldırım da kadroda yer almadı.

Eskişehirspor’da sakatlığı süren Rodrigo Tello kadrodaki tek eksiklik olurken, durumu belirsiz olan Servet Çetin bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Maçtaki ilk tehlikeli atak Sarı-Lacivertlilerden geldi. 4. dakikada sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Cristian ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top penaltı noktası üzerindeki Egemen'de kaldı. Egemen topu düzelterek sert vurdu ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

8. dakikada orta alandan gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin uzak mesafeden çok sert vurdu ancak top sol üst köşeden direğe çarpan top dışarı gitti.

Hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Diomansy Kamara savunma oyuncusunu çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyonda yerden vurdu ancak Volkan iyi bir refleks ile topu çıkardı ve 12. dakikada kalesinde gole izin vermedi.

Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası sol çaprazına yaklaşan Mehmet Topal arka direğe doğru ortasını gönderdi. Gelen topa yükselen Webo kafa vuruşunu yaptı ancak istediği gibi vuramadı ve top kalenin yanından dışarı gitti. 38. dakikada Webo, çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Fenerbahçe, Egemen ile devrenin son dakikasında gole yaklaştı. Sol kanatta Ziegler ceza alanına yerden gönderdi. Penaltı noktası yakınından Egemen şutunu çekti ve top az farkla auta gitti.

Fenerbahçe ikinci devreye etkili başladı, golü de buldu ancak bu pozisyonda Webo ofsaytta kaldı. 47. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Kuyt ceza sahası çizgisindeki arkadaşı Mehmet Topuz'a pasını verdi. Mehmet topu düzelterek altıpas sol çaprazındaki arkadaşı Webo'ya pasını gönderdi. Webo gelen topu bekletmeden tek vuruş ile filelere gönderdi ancak hakemin kararı ofsayt.

Fenerbahçe, beklediği golü 53. dakikada buldu. Orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası önünde Mehmet Topuz ile paslaşan Cristian Baroni, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0.

61. dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Özgür Çek son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan dönen topu sol çaprazda Alper kontrol etti. Alper rakibinden sıyrılarak şut pozisyonu üretmeye çalışırken topu ayağından fazla açtı ve top Yobo'da kaldı. Kaybettiği topu çalmak isteyen Alper, Yobo'ya sert bir faul yaptı.

Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. 68. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ziegler son çizgiye inmeden ortasını gönderdi. Savunmayı aşan top ceza sahası çizgisi üzerindeki Gökhan'a geldi. Gelen topa hareketlenen Gökhan vole vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

88. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında, Erkan Zengin, ceza alanı önünden şutunu çekti. Meireles'e çarpan top kaleye yöneldi ve Volkan 2 hamlede güçlükle topu kontrol etmeyi başardı.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 55'e yükseltirken, Eskişehirspor 39 puanda kaldı.