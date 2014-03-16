Fenerbahçe 2 - Kayseri Erciyesspor 1

Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe seyircisi önünde Kayseri Erciyesspor'u konuk ediyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmanın hakemi Çağatay Şahan. Fenerbahçe 33. dakikada Dirk Kuyt'un golü ile 1 - 0 öne geçti. Kayseri Erciyesspor, 63. dakikada Edinho'nun penaltı gölü ile beraberliği yakaladı. Ancak bu golün hemen ardından 64. dakikada Emmanuel Emenike'nin golü ile Fenerhbahçe skoru 2-1 yaptı.

Moussa Sow orta alandan taşıdığı topla ceza sahasına ilerlerken 3 kişi arasından ara pasını Dirk Kuyt'a bıraktı. Savunmaya çarpan topla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Dirk Kuyt dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştirdi. 56. dakikada Alper Potuk yerini Raul Meireles'e bıraktı. 59. dakikada, orta alandan topla hızlı çıkmak isteyen Yasin Öztekin'e arkadan yaptığı sert hareket sonrasında Emre Belözoğlu sarı kart gördü.



63. dakikada Kayseri Erciyesspor Edinho'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Edinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Demirel ortada kalmayı tercih etti ve top sağ köşeden ağlarla buluştu.

64. dakikada Fenerbahçe'nin santra vuruşundan hemen sonra sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkte topla buluşan Emmanuel Emenike'nin kafa vuruşu kaleci Gökhan Değirmenci'ye çarptıktan sonra Emmanuel Emenike'nin de dizine çarptı ve top ağlara buluştu.

90. dakikada Pape Diakhate ve Bekir İrtegün saha içindeki tartışmalardan dolayı sarı kart gördü.

İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan - Caner, Alves, Bekir, Gökhan - Mehmet Topal, Emre, Alper - Sow, Kuyt, Emenike

K.ERCİYESSPOR: Gökhan - Cenk, Diakhate, Mangane, Emre - Traore, Mandjack, Yasin, Cenk Ahmet, Murat - Edinho

Karşılaşmadan önemli dakikalar

-Daha 1. dakikada Erciyesspor üst üste iki önemli pozisyondan yararlanamadı. Sağdan gelen ortaya Edinho kafa vuruşunu yaptı topu Volkan güçlükle kornere çeldi. Devamında gelen kornerde yaşanan pozisyonda ise topu çizgiden Kuyt çıkardı.

Küfür uyarıları ile başladı

Fenerbahçeli taraftarlara günler öncesinden yapılan küfürlü tezahürat uyarısı işe yaradı. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’nu tribüne küfürlü tezahüratlarla çağıran sarı lacivertliler bu karşılaşmada bunu yapmadılar.

34. dakikada 'hırsız Erdoğan' sloganı

Maçın 34. dakikasında Şükrü Saraçoğlu stadı "hırsız Erdoğan" sloganları ile inledi. Taraftarlar sloganın ardından Ali İsmail Korkmaz marşını söyledi.

Berkin Elvan unutulmadı

Fenerbahçe taraftarları açtıkları pankart ile polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı andı. Açılan pankartta "Berkin Elvan" ve "Çocuklar ölmesin. Maça da gidebilsenler" ifadesine yer verildi.