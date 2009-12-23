Fenerbahçe: 1 - Altay: 0

T24 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı ağırlıyor.

35. dakikada sol taraftan Uğur Boral'in ortasini Semih kafa ile kaleyi karşıdan gören Özer'e indirdi, o da toğu ağlara yolladı: 1-0

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2009 yılında son kez taraftarıyla buluşuyor. Turkcell Süper Lig'in ilk yarı lideri, Bank Asya 1. Lig temsilcisine karşı kazanarak 11 günlük tatile çıkmak istiyor.

Ligde 8. haftanın ardından düşüşe geçen, ilk yarının son haftalarında aldığı galibiyetlerle toparlanan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi mücadelelerinde sırasıyla Ankaragücü, Sheriff ve Trabzonspor karşısında yakaladığı kazanma serisini Altay maçıyla devam ettirmek amacında.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Özgüç Türkalp, Muharrem Yılmaz, Mehmet Metin

Fenerbahçe: Volkan Babacan, Lugano, Bekir, Cristian, Özer, Semih, Deniz, Uğur, Dos Santos, Bilica, Mehmet Topuz

Altay: Soner, Onur, Yiğitcan, Alp, Musa Sinan, Mesut, Burak, Cenk Ahmet, Musa Çağıran, Mehmet Budak, Eyyüp Hasan

