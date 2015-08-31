Fenerbahçe 90+7'de Nani'yle güldü: 2-1

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 3'üncü haftasında 90+5 dakika uzatılan mücadelede Fenerbahçe, Nani'nin 90+7’de attığı frikik golüyle Antalyaspor'u 2 - 1 mağlup etti.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 43 ve 90+7'te Nani kaydetti. Antalyaspor'un tek golü ise 70. dakikada Guilherme'den geldi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Stat: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf

,Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Ba (Dk. 46 Kadlec), Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 76 Alper Potuk), Diego, Nani, Van Persie, Fernandao (Dk. 63 Volkan Şen)

Antalyaspor: Fornezzi, Ömer Kandemir (Dk. 84 Lokman Gör), Celutska, Diego, Kvesic, Emre Akbaba (Dk. 39 Gusmao Guilherme), Kadir Bekmezci, Zeki Yıldırım, Emrah Başsan, Lazarevic (Dk. 63 Serdar Özkan), Eto'o

Goller: Dk. 42 ve 90+6 Nani (Fenerbahçe), Dk. 70 Guilherme (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 29 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 67 Nani (Fenerbahçe)

Maçtan notlar:

Hürriyet'te yer alan habere göre, karşılaşma öncesi ısınırken Fenerbahçeli taraftarlar tarafından alkışlanan Etoo bu sevgiye karşılık ısınmanın bitiminde tribünlere kadar giderek yanıt verdi. Kamerunlu yıldız futbolcu üzerindeki tişörtü çıkartarak tribünde bulunan bir taraftara verdikten sonra alkışlanarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitos Pereira, Atromitos kadrosunu cezalı olan Caner dışında bozmadı. Caner’in yerine Hasan Ali’ye şans veren Pereira, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Alper Potuk’u kulübede oturttu.

Tribünler doldu

Bu sezon 38 bin kombine satan Fenerbahçe tribünleri Antalyaspor maçında da doldu. Yaklaşık 45 bin taraftar Kadıköy’de mücadeleyi izlerken takımlarına büyük destek verdiler.

İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Ba, H.Ali, Nani, Josef, M.Topal, Diego, Fernandao, Van Persie.



ANTALYASPOR: Fornezzi, Lokman, Celustka, Ömer, Kvesic, Emre, Zeki, Kadir, Lazarevic, Emrah, Eto'o