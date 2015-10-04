Akhisar geriden geldi, 1 puanla evine gitti: 2-2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Akhisar Belediyespor'la sahasında karşılaştı. Maçta, 11. dakikada Fernandao'nun golüyle Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. 37. dakikada Fernandao kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarının Fenerbahçe lehine 2-0 bittiği mücadelede ikinci yarının 56. dakikasında Güray'ın penaltıdan attığı golle Akhisar, farkı 1'e indirdi. 68'de Douglas, skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi.

İşte iki takımın ilk 11'leri:



Fenerbahçe: Volkan, Caner, Alves, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Meireles, Diego, Nani, Alper, Fernandao

Akhisar Belediyespor: Lukac, Ahmet Cebe, Douglao, Caner, Kadir, Merter, Custodio, Lualua, Güray, Sami, Rodallega

Maçtan dakikalar

11. dakikada Fernandao, Fenerbahçe'yi 1 - 0 öne geçirdi. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı içine ortasını yaptı, müsait pozisyonda bulunan Jose Fernandao, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1 - 0.

34. dakikada Caner'in savunma arkasına pasında rakibe çarparak geri dönen topu takip eden Alper Potuk'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ta kaldı.

37. dakikada Fernandao, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Bu dakikada Luis Nani, kendi yarı alanından kaptığı topla rakip takımın ceza alanı içine kadar girerek arka direğe koşu yapan Fernandao'ya pasını aktardı. Fernandao da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2 - 0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarıyı Fenerbahçe, 2 - 0 önde tamamladı.

54. dakikada Güven Vural'ın ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde topun Diego'nun eline çarpması sonucu karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı noktasına geçen Güven Vural, kaleci Volkan'n solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2 - 1.

68. dakikada Akhisar Belediyespor'da Ferreira, skoru 2 - 2 yaptı. Bu dakikada Fenerbahçe ceza alanı dışından Güven'in kullandığı serbest atışta altı pas içinde kaleci Volkan, boşa çıkınca meşin yuvarlak, Ferreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu da yerde olmasına rağmen vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 2 - 2.

79. dakikada Fernandao'nun ceza alanı dışında indirdiği topla buluşan Robin van Persie'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Şener Özbayraklı'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

88. dakikada yine Fernandao ceza alanı içindeki Robin van Persie'ye pasını aktardı. Hollandalı futbolcu da bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top, kalecide kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2 - 2 tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14 yaparak averajla 3. sırada kalırken, Akhisar Belediyespor ise Fenerbahçe deplasmanından çıkardığı beraberlikle puanı 10 yaptı ve 9. sırada yer aldı.





Van Persie yedek kulübesinde



Teknik direktör Vitor Pereira, Bursaspor ve Beşiktaş maçlarında yedek bıraktığı ancak Celtic karşısında ilk 11'de başlattığı Hollandalı yıldız Van Persie'yi yine kulübede oturttu. Sarı lacivertli ekipte forvet bölgesinde Fernandao ilk 11'de maça başlayacak.

Josef de Souza ilk 18'de



Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Josef de Souza Akhisar Belediyespor maçıyla takıma döndü. Sakatlığı geçen Josef de Souza 4 maç aradan sonra kadroya girdi. Kasımpaşa maçında kasığından sakatlanan Brezilyalı futbolcu, bu maçta sonra Avrupa'da ve ligde sarı-lacivertli takımın oynadığı 4 maçta takımdan uzak kalmıştı.







Alper Potuk ilk kez 11'de



Fenerbahçe’de Alper Potuk bu sezon ilk kez bir resmi maçta sahaya 11’de çıktı. Kaburgasında ağrıları devam eden Volkan Şen’i riske etmeyen Portekizli teknik adam, bu bölgede Alper Potuk’a görev verdi.



Sarı-lacivertli takımın ligde ve Avrupa'da oynadığı 12 maçın 7'sinde sonradan oyuna giren Alper Potuk, bu sezon ilk kez Akhisar Belediyespor maçıyla ilk 11’de görev yaptı. Başarılı futbolcu, ligde son iki haftada Bursaspor ve Beşiktaş maçlarında yedek kalmış ve süre alamamıştı.



Celtic maçında sakatlanarak 40. dakikada oyundan çıkan Volkan Şen ise iyileşerek 18 kişilik kadroda yer aldı.

