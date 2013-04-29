Fenerbahçe 2 - Kayserispor 1

Şükrü Saracoğlu stadında oynanan Fenerbahçe Kayserspor karşılaşmasında ilk yarı Keyserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Kayserispor 7. Dakikada Alex Silva Cleiton'un gölü ile öne geçti.

Fenerbahçe Dirk Kuyt'un 57. dakikadaki golü ile beraberliği yakaladı. Cristian Baroni'nin 89. dakikada penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe 2 - 1 öne geçti.

Maçın canlı anlatımı

68' Fenerbahçe korner kazandı, Stoch korneri kullandı, Kayserispor topu uzaklaştırdı.

65' Kayserispor etkili geldi ancak ataktan sonuç alamadı.

62' Fenerbahçe Mehmet Topal'ın ortasında Webo ile gole yaklaştı

61' Gaziantepten gol sesi geldi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

60' Hücuma çıkarken kaptırılan topta Kayserispor Bobo ile etkili geldi ancak Bobo'nun vuruşu auta çıktı.

57' Goool!!! Kuyt'un golü ile Fenerbahçe beraberliği sağladı.

53' Bu dakikalarda Fenerbahçe rakibine üstünlük kurmaya çalışıyor.

51' Hasan Ali'nin etkili pasında ceza sahası dışından Sow'un vuruşu dışarı çıktı.

48' Hasan Ali'nin Sefa'ya yaptığı faul sonrası Kayserispor serbest vuruş kazandı.

- İkinci yarıda Fenerbahçe'de Orhan Şam'ın yerine Sow oyuna girerken Krasic'in yerine Kuyt oyuna dahil oldu.

- Maçta ikinci yarı Kayserispor'un vuruşuyla başladı.

- Kuddusi Müftüoğlu'nun düdüğü ile ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarıya ilave 2 dakika oynanacak.

45' Stoch'un sol kanattan ortaladığı topa kimse dokunamadı.

43' Ceyhun'un ceza alanı dışından çektiği şut az farkla auta çıktı.

40' Fenerbahçe bu dakikalarda etkili ataklar geliştiriyor.

36' Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı, savunma topu kornere uzaklaştırdı. Kullanılan korner sonrası tekrar serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de Stoch'un ortası kaleci Ertuğrul'da kaldı.

35' Kayserispor'da yaptığı faul sonrası Ceyhun sarı kart gördü.

32' Stoch'un ceza sahası dışından etkili şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.

'30 Stoch'un ortasında Ertuğrul topu kornere çeldi. Cristian'ın kullandığı köşe vuruşunu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.

29' Fenerbahçe sol kanattan Hasan Ali'ye yapılan fual sonrası serbest vuruş kullanacak.

27' Kayserispor ceza alanında Orhan'la çarpışan Eren sakatlık geçiriyor.

26' Webo'nun açmak istediği orta defansa çarparak kornere çıktı.

23' Mouche sol kanattan ceza alanına girmek istedi ancak top auta çıktı.

21' Fenerbahçe bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.

19' Stoch'un kullandığı serbest vuruşu Ertuğrul kornere çeldi.

18' Fenerbahçe tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

16' Krasic'in sağ kanattan yaptığı orta tehlike yaratmadı.

13' Kayserispor'da Sefa'nın ortasına Bobo dokunamadı ve tehlike uzaklaştı.

12' Fenerbahçe hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

10' Mouche sol kanattan tehlikeli geldi, Fenerbahçe defansı topu uzaklaştırdı.

6' Goool!!! Kayserispor Leyton ile golü buldu.

4' Stoch'un ortasında Kayserispor kalecisi Ertuğrul topu uzaklaştırdı.