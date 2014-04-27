Fenerbahçe 0 - Çaykur Rizespor 0

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Ev sahibi takımın, 2013/2014 sezonu şampiyonluğunu garantilemesi için bu maçtan 1 puan alması yetiyor. Kritik mücadelenin hakemi Tolga Özkalfa.

Şükrü Saracoğlu stadında maç golsüz beraberlikle sona erdi. Ancak Sivasspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği için, Fenerbahçe kağıt üzerinde 19. şampiyonluğunu ilan etti.

Maçtan dakikalar

90'+4' Ve maçın hakemi karşılaşmanın sona erdiğini bildiren düdüğü çalıyor. Maç sona erdi.

90'+3' Lomano Tresor LuaLua oyundan çıkıyor ve yerine Tevfik Koese oyuna dahil oldu.

75' Dirk Kuyt oyundan çıkıyor ve yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu.

65' Emmanuel Emenike oyundan çıkıyor ve yerine Pierre Webo oyuna dahil oldu.

57' (Fenerbahçe) Emre Belözoğlu'nun uzun pasında Dirk Kuyt ofsayt pozisyonunda kaldı.

46' Hakem Tolga Özkalfa'nın düdüğü ile ikinci yarıya Fenerbahçe başladı.

45’ İlk yarı sona erdi

44' (Çaykur Rizespor) Sol çaprazda topla buluşan Emre Belözoğlu'na, Deniz Kadah sert bir müdahalede bulunuyor. Ve hakem Deniz Kadah'asarı kartını gösterdi.

42' (Fenerbahçe) Yaşanan hava topu mücadelesinde Emmanuel Emenike Kıvanç Karakaş'a faul yaptı. Ve hakem Tolga Özkalfa Emmanuel Emenike'ye sarı kartını gösterdi.

27’ (Çaykur Rizespor) Lomano Lua Lua'nın pasına hareketlenen Deniz Kadah ofsayt pozisyonunda kaldı.

23' (Çaykur Rizespor) Sol kanatta topla buluşan Emmanuel Emenike, kademeye gelen Ousmane Viera'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem bu sert müdahale sonrasında Ousmane Viera'ya sarı kartını gösterdi.

11' (Fenerbahçe) Kazanılan kornerin başına Caner Erkin geçiyor. Ceza sahası içerisine doğru ortasında top rakip savunmada kaldı.

10' (Fenerbahçe) Hızlı gelişen atakta ceza sahası sol taraf içinde topla buluşan Moussa Sow, rakibini karşısına aldıktan sonra vuruş açısını aradı. Topu sol ayağına çektikten sonra altı pas sol çapraz çizgisinin üzerinden vuruşunu yapıyor. Ancak savunmada Ousmane Viera zamanında araya girerek topu kornere attı.

5' (Fenerbahçe) Kazanılan serbest vuruşun başına Bruno Alves geçiyor. Sağ ayağı ile yakın direğe doğru vuruşunda top barajda kaldı.

2' Caner Erkin Lomano Lua-Lua ile girdiği ikili mücadele sırasında kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

1' Hakem Tolga Özkalfa'nın düdüğü ile maça Çaykur Rizespor başladı.

İlk 11’ler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Alves, Bekir, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Sow, Emenike

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Ousmane Viera, Godfrey Oboabona, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Kağan Söylemezgiller, Ludovic Sylvestre, Ümit Korkmaz, Lomana LuaLua, Deniz Kadah

Geçmiş karşılaşmaların istatistikleri

İki takım arasında bugüne dek oynanan 28 resmi maçın 16'sını Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazanırken, 6 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe rakibiyle sahasında oynadığı son 10 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Bu sezon ligde sahasında oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 de beraberlik alan Fenerbahçe, şuan ligin en iyi iç saha performansına sahip takım. Çaykur Rizespor ise bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 15 puan topladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Bedava biletler karaborsaya düştü

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor maçına kadın ve çocuk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Biletler karaborsaya düşerken bedava dağıtılan biletler 100 TL’ye kadar alıcı buldu. Stat çevresinde çok sayıda da sahte biletin olduğu ifade edildi.

Gözyaşları sel oldu

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçına 200 binden fazla kadın ve çocuk taraftar talepte bulundu. Haliyle de maç öncesinde stat çevresinde birçok kadın ve çocuk biletsiz kaldı. Stada girmek isteyen taraftarlar güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Stada giremeyen taraftarların ise ağladıkları gözlendi.