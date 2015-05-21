Fenerbahçe 0 - Bursaspor 3

Fenerbahçe ve Bursaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının galibi Bursaspor oldu. Yeşil beyazlıların 3-0 galip olduğu maçın golleri, 33. dakikada Volkan Şen, 76. dakikada Fernandao ve 84. dakikada Şamil Cinaz'dan geldi.

78. dakikada, Fenerbahçe yarı alanının ortalarında sağ kanatta Fernandao'yu formasından çeken Michal Kadlec, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Yeşil beyazlılar, 3-0'lık galibiyetle Galatasarayîn finaldeki rakibi oldu. Yarı finalin ilk maçını deplasmanda 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.

İlk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Mert, Gökhan, Bekir,Alves, Kadlec, Mehmet Topal, Selçuk, Meireles, Alper, Kuyt, Emenike

Bursaspor: Harun, Şener, Şamil, Serdar Aziz, Aziz Behich, Ozan Tufan, Belluschi, Volkan Şen, Bakambu, Josue, Fernandao