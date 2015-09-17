Fenerbahçe'ye Molde şoku: 1-3

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, evinde Norveç temsilcisi Molde'yi ağırladı.

İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında beklemediği golleri kalesinde bulan sarı lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin grubundaki bir diğer maçta Ajax ile Celtic 2-2 berabere kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Fenerbahçe: Fabiano, Şener Özbayraklı, Alves, Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Meireles, Volkan Şen, Nani, Van Persie

Molde: Horvath, Linnes, Gabrielsen, Forren, Rindaroy, Daniel Hestad, Singh, Eirik Hestad, Moström, Elyounoussi, Hoiland

Goller: Dk. 36 Hoiland (Penaltıdan), Dk. 53 Mohamed Elyounoussi (Molde), Dk. 42 Nani (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 24 Mehmet Topal, Dk. 35 Nani (Fenerbahçe), Dk. 25 Elyounoussi (Molde)

Karşılaşmadan önemli dakikalar

2. dakikada Ozan'ın ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Meireles, son çizgiye inmeden daha müsait durumdaki Van Persie'yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

7. dakikada Eirik Hestad'ın soldan ortasında, altıpasta topla buluşan Hoiland'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Nani'nin sağ çaprazdan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Volkan Şen'in kafa vuruşu sonrası kaleci Horvath meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Hoiland'ın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Singh'in bekletmeden sert şutunda, kaleci Fabiano meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Nani'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Horvath, topu kornere gönderdi.

35. dakikada Eirik Hestad'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Daniel Hestad, Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Orta hakem Benoit Bastien, kale arkası hakeminin uyarısıyla penaltı kararı verdi.

36. dakikada penaltı atışını kullanan Hoiland, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada Şener'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Kadlec'in son çizgiden çıkardığı topa Mehmet Topal müdahale edemeyince, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Meireles'in pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Nani, boş pozisyonda topu bekletmeden filelere gönderdi ve 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

47. dakikada Moström'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Singh'in plase şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

49. dakikada sağdan ceza alanına giren Şener, son çizgide kaleyi cepheden gören pozisyonda bekleyen Nani'ye topu bıraktı. Ancak bu oyuncu boş pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

53. dakikada Hoiland'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Şener'den önce topa hamle yapan Elyounoussi, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı: 1-1.

64. dakikada orta sahada topu kapan Eirik Hestad, Fenerbahçe ceza sahasına indiği anda sağ çaprazda Hoiland'ı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

65. dakikada Linnes, ceza yayı önünde yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

90+2. dakikada Caner'in soldan kullandığı korner atışı sonrası Molde ceza sahası içinde oluşan karambolde, Kadlec ve Ozan ile üst üste şut imkanı bulan Fenerbahçe, savunmayı geçemedi ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.



Karşılaşmadan notlar



Fabiano sürprizi



Fenerbahçe teknik direktörü Pereira, Molde karşılaşmasında kalede Volkan’ın yerine Fabiano’ya yer verdi. Rotasyon amaçlı yapılan bu değişiklik sonucunda Brezilyalı kaleci ilk kez resmi bir maçta Fenerbahçe forması giymiş oldu.

1 saatte 70 bin kişi indirdi

Fenerbahçe Yandex’in android uygulamasını 1 saatte 70 bin kişi indirdi. Büyük ilgi gören uygulama sarı lacivertli taraftarlar tarafından rekor bir hızla indirilirken bu rakamlar sarı lacivertli yönetimi çok memnun etti.

Alves döndü Topal orta alana

Fenerbahçe’de Kasımpaşa karşılaşmasında savunmanın göbeğinde yer alan Mehmet Topal sakatlığı geçen Bruno Alves’in dönmesinin ardından orta alana döndü. Josef’in de sakat olması nedeniyle Mehmet Topal orta alanda alışkın olduğu bölgeye döndü.



Tribünde 25 bin kişi

Karşılaşmaya ilgi çok büyük değil. Tribünlerde yaklaşık 25 bin Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Kale arkalarının büyük bölümü dolarken Fenerium ve Maraton tribünleri boş kaldı.