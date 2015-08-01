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Spor

Fenerbahçe - Ülker ayrılığı resmileşti

1993-2006 arasında Ülkerspor olarak mücadele eden Ülker, 2006 yılından itibaren Fenerbahçe ile birleşmişti

01 Ağustos 2015 15:59

Fenerbahçe ile Ülker arasındaki sponsorluk anlaşması bugün resmen sona erdi. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de Final Four yapan Fenerbahçe, beklendiği gibi ana sponsoru Ülker ile yollarını ayırdı.

1993-2006 arasında Ülkerspor olarak mücadele eden Ülker, 2006 yılından itibaren Fenerbahçe ile birleşmişti. Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, 1 Ağustos’tan itibaren erkek basketbol takımının adının ‘Fenerbahçe’ olacağını söylemiş ancak Ülker'in desteğe devam edeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe erkek basketbol takımı, yola sadece Fenerbahçe adıyla devam edecek. Fenerbahçe, resmi internet sitesi ve twitter hesabında da takımın adını Fenerbahçe erkek basketbol olarak değiştirdi.

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