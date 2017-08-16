Fenerbahçe - Trabzonspor maçında deplasman yasağı

Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları alınmayacak.

DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maça, bordo-mavili taraftarlar alınmayacak. 24 Eylül 2016 tarihinden beri İçişleri Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak aldığı kararlar doğrultusunda uygulanmayan yasak, 2017-18 sezonunda ilk kez Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla yürürlüğe girecek.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun'da oynanan Süper Kupa karşılaşması sonrası iki takıma da taraftar yasağı verilmiş, İstanbul ve Konya'daki sporseverler takımlarının ilk maçlarını stadyumdan destekleyememişti.

Aynı şekilde Göztepe ile Eskişehir arasında oynanan TFF 1. Lig play-off müsabakasında da saha olayları yaşanmış, Göztepeli taraftarlar da bu olaylar nedeniyle 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan takımlarını destekleyememişti.