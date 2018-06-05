Fenerbahçe - Tofaş play off final serisi başlıyor; Ali Koç coşkusu biletleri tüketti

Fenerbahçe Doğuş'un Tofaş ile oynayacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçının biletleri tükendi. Obradovic'in son maçta taraftar sayısının azlığından şikayet etmesinin ve Ali Koç'un başkan seçilmesinin biletlerin tükenmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş ile Tofaş, Ülker Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkan olarak izleyeceği ilk maçın biletleri tükendi. Biletlerin tükenmesinde Banvit maçının ardından “Kaç milyon taraftarımız var ama bu insanlar nerede? Sorun bende ya da oyuncularda ise çözümü çok basit” diyerek isyan etmesinin ve Ali Koç’un Fenerbahçe başkanı seçilmesinin etkili olduğu düşünülüyor.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:



5 Haziran Salı:

21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Haziran Cumartesi:

19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

11 Haziran Pazartesi:

21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden biletlerin tükendiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında bu akşam 21:00'de oynayacağı Tofaş maçının tüm biletleri tükenmiştir.

Mücadele için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapılarının açılış saati 19:00'dur. Girişlerde yoğunluk kaynaklı sorunlar yaşanmaması adına; taraftarlarımızın belirtilen zaman dilimini dikkate alarak salonumuza gelmeleri önemle rica olunur.

Taraftarlarımıza, göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”