T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3

Ali Koç tezahüratları MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) STAT: Ülker HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken FENERBAHÇE: Kameni - Isla (Dk

04 Mart 2018 23:59

Ali Koç tezahüratları

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ülker
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken
FENERBAHÇE: Kameni - Isla (Dk.46 Aatif), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef (Dk.80 Mehmet Ekici), Dirar, Valbuena (Dk.69 Soldado), Giuliano, Fernandao 
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac - Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Eray (Dk.73 Dany), Muğdat, Larsson (Dk.88 Onur), Serginho, Seleznyov (Dk.84 Henrique)
GOLLER: Dk.57 Giuliano, Dk.67 Aatif (Fenerbahçe) - Dk.14 Serginho, Dk. 35 Seleznyov, Dk.59 Larsson (T.M Akhisarspor) 
SARI KARTLAR: Sissoko, Lopes, Mustafa Yumlu, Larsson, Lukac (T.M Akhisarspor)
Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 3-2 mağlup oldu.
14\'üncü dakikada Ömer\'in sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Serginho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 
18\'inci dakikada Hasan Ali\'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dirar\'ın vuruşunda top dışarı çıktı.
20\'nci dakikada Dirar\'ın pasında topla buluşan Josef\'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 
35\'inci dakikada Muğdat\'ın ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Seleznyov\'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
38\'inci dakikada Giulano\'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Ali\'nin vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
41\'inci dakikada Valbuena\'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinden seken topla arka direkte buluşan Neustadter\'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 
45+1\'inci dakikada orta sahadan aldığı topla rakiplerini geçen Muğdat\'ın vuruşunda Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49\'uncu dakikada Dirar\'ın sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Giuliano\'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
57\'nci dakikada Hasan Ali\'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Dirar kafa ile indirdi. Dirar\'ın topunu iyi takip eden Giuliano\'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti:1-2.
59\'uncu dakikada Eray\'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Larsson\'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
67\'nci dakikada Hasan Ali\'nin pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aatif\'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
Karşılaşma, Teleset Mobilya Akhisarspor\'un 3-2\'lik üstünlüğü ile sona erdi. 
ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARI
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maçın son dakikalarında tribünlerden Ali Koç tezahüratları yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar 3-2 mağlup oldukları mücadele esnasında \'Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon\' ve \'Yönetim İstifa\' tezahüratları yaptı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KoçAKINArda Kardeşler Kerem Ersoy Hakan Yemişken FENERBAHÇE KameniIsla DkAatif Neustadter Skrtel Hasan Ali Mehmet Topal Josef DkMehmet Ekici Dirar Valbuena DkSoldado Giuliano Fernandao  TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR LukacLopes Caner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24