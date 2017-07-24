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Spor

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının biletleri satışa çıktı

27 Temmuz'da Avusturya'da oynanacak maçın rövanşı, 3 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

24 Temmuz 2017 15:35

 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 50 ila 240 lira arasında değişen biletlerin sadece "www.passo.com.tr"den satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri bugün Fenerbahçe  Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerinin, yarın da Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin satın alabileceği ifade edildi. Genel satışın ise 26 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.

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