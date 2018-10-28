Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçından notlar

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü\'nü konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda saat 20.30\'da başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi\'nde oynanan Anderlecht maçının 11\'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Cocu; Eljif Elmas, Diego Reyes ve Michael Frey\'i Ankaragücü maçında yedek soyundururken sarı lacivertli takımın 19 yaşındaki futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin\'e bu sezon ilk kez 11\'de görev verdi. Hollandalı teknik adam, Oğuz Kağan\'ın dışında Andre Ayew ile İsmail Köybaşı\'nı ilk 11\'de görevlendirdi.

FENERBAHÇE\'DE 3 EKSİK

Sarı lacivertli ekip, Ankaragücü maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe\'de kasık fıtığı ameliyatı sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Mehmet Topal ile sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, bu maçta forma giyemedi.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Sarı lacivertli kulübün tüm branşlarının yer aldığı video barkovizyondan izletilirken Fenerbahçeli futbolcular, sahanın ortasında toplanarak Cumhuriyet\'in 95\'inci yılını hep birlikte kutladı.

Tribünleri dolduran taraftarlar üzerlerinde \'\'Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz\'\' ve Atatürk\'ün yer aldığı \'\'İlelebet Cumhuriyet\'\' yazılı pankart ile dev Türk bayrağı açtılar. Taraftarlar, İzmir Marşı söylerken \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' şeklinde tezahüratlar yaptılar. Fenerbahçeli futbolcular mücadeleye üzerinde \'Emanetin Baş Tacımız\' yazılı pankartla çıkarken stat hoparlörlerinden uzun süre 10\'uncu Yıl Marşı çalındı.

(FOTOĞRAFLI)