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Spor

Fenerbahçe - Lokomotiv maçına İsveçli hakem

Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı

14 Şubat 2016 13:38

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile 16 Şubat Salı günü oynayacağı Son 32 Tur ilk maçının hakemleri açıklandı.

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Martin Strömbergsson yönetecek. Daniel Gustavsson ve Stefan Hallberg'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Magnus Sjöblom, ilave yardımcı hakemleri ise Bojan Pandzic ve Mohammed Al-Hakim olacak.

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