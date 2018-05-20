Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından

Mustafa AKIN - İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor\'u 3-2 yenerek ligi 2\'nci sırada tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaman şöyle konuştu: \"Son 9 maçın 8\'ini kazanmıştık. Bir Galatasaray beraberliği ligin kaderini tayin etme şansımızı elimizden aldı. Tabii bunu ligin bitiminden 10 gün önce oynanan kupa finaliyle bağlamak lazım. Bu çıkışı en azından 1 kupayla taçlandırabilseydik, anlatabilecek bir şeyler olurdu. İki kulvarda da kazanamadıktan sonra anlatacak bir şey yok. Sezon içerisinde, özellikle ilk 11 haftadaki fahiş hatalarımız sezonun bu hale gelmesine neden oldu. Bir şeylerin değerini bilme açısından iyi durumda olduğumuz söylenemez. Çok duygusal sapmalarımız oluyor. Bu sene Atletico Madrid\'in UEFA Avrupa Ligi\'ni kazanmasıyla ligi 2\'nci bitirecek takımın UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne gitme konusunda bir tur avantajı oldu. Ön elemeler nispeten birbirine yakın takımlar arasında oynanacak, bu da ciddi bir avantaj. Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi\'nden uzak kalırken, az daha 3-0\'dan sonra onu da kaçırıyorduk. Bir anda saha içi ve dışındaki kaos, bu bileti de elimizden alacaktı. Neyse ki maç galibiyetimizle sonuçlandı.\"

\"GEREKLİ ŞEYLERİ BEN KENDİ ADIMA DÜŞÜNECEĞİM VE DOĞRUSUNU YAPACAĞIM\"

\"Gerekli şeyleri ben kendi adıma düşüneceğim ve doğrusunu yapacağım. Kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım. Kadronun kalitesiz olduğuna katılmıyorum. Kaliteden ziyade geç oluşması diyebiliriz. Sezonun ilk 11 haftası son derece dağınık olduğumuz bir dönemdi. Kadro kalitesiyle ilgili en vurucu örneği rakamlar söylüyor. 11\'inci haftadan sonraki 23 hafta çok uzun bir süreç. 23 haftada takımın topladığı puan 55. 2,4 ortalama yakalanmış. Bu takıma kalitesiz demek bence ağır bir yorum olur. Ben bu takımın tam tersine 75-77 ile 82 arasında puan alabileceğini düşünüyorum ama ilk 11 haftayı telafi etmek kolay olmadı. Yarıştığımız takımların da son haftalardaki puan kaybı minimum oldu. Ana problem, ana kadroyu oluşturmakta çok geç kaldık. Her yeni dönemde yeni transfer arzusuyla bir şeyler kolay değişmiyor. Buraya gelen oyuncular, zaten yeterlilikleri yüksek oldukları için alındı. Esas olan var olan oyuncuların verimliliğini artırmaktı. Verimliliği sağladık ama biraz geç kaldık. Bunu simgesel olarak söylüyorum; Josef de Souza ve Mehmet Topal ile Fenerbahçe 78 gol atabiliyor. Önemli olan ısrarla doğru olan şeyler için çaba göstermek.\"

\"BELKİ DEĞİŞİM ARZULARI VARDIR\"

\"Çok kolay harcama hali ve bir şeyleri değiştirme arzusu, Türk futbolunda çok yaygın bir durum. Bunun bir sonuç getirmediğini deneyimleye deneyimleye kabullenemedik ama bunu değiştirme imkanı olmadığını da görüyorum. Kararım, büyük ölçüde kongreyle alakalı. Kendi içimde de birtakım cevabını bulamadığım sorular var. Bir şeyleri değiştirmek için bu kadar çaba gösterirken, en azından Fenerbahçe\'yi gerçekten sevenler tarafından anlaşılamama durumu neden sorusunu sorduruyor. Kongreyle ilgili olmasının temel nedeni de şu; hem sayın başkan hem de sayın Ali Koç için önlerinin açık olması. Bir senelik kontratın önlerinde yük olmaması. Belki değişim arzuları vardır.\"

YALÇIN: \"FUTBOL OYNAMAYI DÜŞÜNDÜK\"

Atiker Konyaspor\'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: \"İyi bir oyun oldu, futbol oynamayı düşündük. Seyir zevki veren bir maçtı. Skor anlamında basit hatalar yaptık. Büyük takımla oynarken bu kadar pozisyon bulmak kolay değil, bu pozisyonları değerlendiremedik. Oynanan oyundan ve oyuncu performanslarından memnunum. Yönetime ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ciddi bir sorumluluk aldık. Bugün itibarıyla kontrat süremizi bitirdik. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadık, önümüzdeki hafta yapabiliriz. Önümüzdeki hafta bize teklif getirmeleri gerekiyor, sezon bitiyor ama teklif gelmedi. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Atiker Konyaspor\'u zor bir pozisyonda aldık. Ciddi bir sorumluluğu başarıyla tamamladık. Konya büyük bir şehir, düşürseydik bizim elimizde olmasa da çok üzülürdük.\"

\"BAŞLARINDA TECRÜBELİ BİR TEKNİK ADAM VAR, ŞAMPİYON OLMALARI SÜRPRİZ DEĞİL\"

\"Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçları şampiyon olacaklarının net görüntüsüydü. Bunlardan birini kazanamasalar, olamazlardı. Başlarında tecrübeli bir teknik adam var. Şampiyon olmaları sürpriz değil. Bu tür durumlarda büyük takım bu kadar galibiyet alıyorsa, şampiyonluğu hak etmiş demektir.\"

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