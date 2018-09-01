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Spor

Fenerbahçe - Kayserispor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek

01 Eylül 2018 21:18

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor\'u konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda 19:15\'te başlayacak olan karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk\'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Mücadelede iki takımın sahada çıkcağı 11\'ler ise şöyle:
FENERBAHÇE: Harun -  Şener, Nuestadter, Skrtel, Hasan Ali, Reyes, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Rotman, Mensah, Deniz, Chery, Bilal, Umut

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