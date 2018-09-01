Fenerbahçe - Kayserispor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor\'u konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda 19:15\'te başlayacak olan karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk\'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Mücadelede iki takımın sahada çıkcağı 11\'ler ise şöyle:

FENERBAHÇE: Harun - Şener, Nuestadter, Skrtel, Hasan Ali, Reyes, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Rotman, Mensah, Deniz, Chery, Bilal, Umut