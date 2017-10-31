Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Kerem Ersoy

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan (Dk. 76 Mehmet Topal), Dirar (Dk. 90 İsmail), Giuliano, Valbuena (Dk. 82 Valbuena), Janssen

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kucher, Kana-Bıyık, Atila, Şamil (Dk. 90 Stojiljkovic), Badji, Güray (Dk. 58 Boldrin), Deniz, Mendes (Dk. 74 Gyan), Umut

GOLLER: Dk. 45 Valbuena, Dk. 50 Neustadter, Dk. 62 Josef (Fenerbahçe) - Dk. 41 Umut, Dk. 68 (KK) Neto, Dk. 90+4 Gyan (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Hasan Ali, Janssen, Neustadter (Fenerbahçe) - Kucher (Kayserispor)

Süper Lig 10\'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 45\'te Valbuena, 50\'de Neustadter ve 62\'de Josef\'in kaydederken, deplasman ekibinin golleri 41\'de Umut Bulut, 68\'de Neto (KK) ve 90+4\'te Asamoah Gyan\'dan geldi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler 16, Kayserispor 18 puana yükseldi.

9\'uncu dakikada Tiago Lopes\'in sağ kanattan yaptığı ortayı Josef de Souza karşıladı.

28\'inci dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç\'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Carlos Kameni iki hamlede topa sahip oldu.

33\'üncü dakikada Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, kullandığı serbest vuruşta sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı, kaleci Silviu Lung\'un müdahalesi sonrasında üst direğe çarpan top kornere gitti.

41\'inci dakikada Fenerbahçeli Neustadter\'in hatası ile topla buluşan Umut Bulut, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

45\'inci dakikada Valbuena ile Hasan Ali Kaldırım\'ın paslaşmasında Fransız oyuncu ceza sahasına girdi. Valbuena\'nın Ozan Tufan\'a aktardığı pasta topu kontrol eden Ozan Tufan, sert vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

50\'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım\'ın sol kanattan açtığı ortaya vuruşunu yapan Janssen, kaleyi buldu, kaleci Lung topu kornere çeldi. Valbuena\'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa vuruşunu yapan Neustadter, takımını 2-1 öne geçirdi.

62\'nci dakikada Mathieu Valbuena\'nın kullandığı serbest vuruşta Josef de Souza, topu boş kaleye gönderdi: 3-1

68\'inci dakikada bu kez Kayserispor, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullandı. Luis Neto\'ya çarpan top, sarı-lacivertli ekibin ağlarına gitti: 3-2

72\'nci dakikada Stephane Badji\'nin sağ çaprazdan ortasında kaleci Carlos Kameni boşa çıktı. Topu önünde bulan Ryan Mendes vuruşunu yaptı ancak Kameni hatasını telafi ederek mutlak bir golü önledi.

90+2\'nci dakikada Giuliano\'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş, üstten dışarı çıktı.

90+4\'üncü dakikada Kayserispor durumu 3-3\'e getirdi. Kullanılan serbest vuruşta oluşan karambol sonucunda meşin yuvarlağa kafa vuran Asamoah Gyan, son dakikada takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 3-3.

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