Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: \"Şu anda yüzde 70\'lerdeyiz ve daha da yükselmek istiyoruz\"

\"Tudor\'a meslektaş olarak geçmiş olsun diyorum\"

\"7 takım zirve yarışında. Organizasyonu sağlam olan aradan sıyrılır\"

Mehmet Topal: \"Konyaspor maçını da kazanarak devam etmek istiyoruz \"

Roberto Soldado: \"Fenerbahçe\'yi en yüksek noktalara taşıyacağız\"

Kardemir Karabükspor Antrenörü Açıkgöz: \"Buraya gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor\'u 2 - 0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

7 takımın zirve yarışı içinde olduğunu belirten Kocaman, \"Organizasyonu sağlam olan takım aradan sıyrılır. Biz de organizasyonu sağlam bir takımız. Şu anda yüzde 70\'lerdeyiz ve daha da yükselmek istiyoruz\" dedi.

Futbolculuk döneminin ve antrenörlük döneminin en zor maçlarından birisi olduğunu dile getiren Kocaman, \"Küme düşme adaylarından gösterilen ve kulüp içinde problemler yaşayıp 5, 6 oyuncusunu getirmeyen kulüp bir tarafta. Diğer tarafta ise şampiyonluk yarışına giren ve taraftarlarının müthiş desteğini alan bir takım. Ne kadar istekli olursak olalım kavga oyunuyla başladı mücadele. İlk yarım saat gol gelmeyince taraftarların da sabırsızlandığı bir ilk yarı oldu. Rakibi zorlayacak aksiyonlarımız olmadı. Maçtan önce söylemiştim, Karabükspor, oynadığı oyunla aldığı puan tamamen ters olan bir takım. İkinci yarıda kendi oyunumuza dönmemiz gerekiyordu. Tribünde bizi daha çabuk sonuç almaya götüren ama düzeni bozan baskıyı kırmak istedik. Kornerden gelen golden sonra daha da düzeni sağladık. Maçın son 10 dakikalık bölümü dışında tamamen istediğimiz gibi gitti. Bizim için son derece önemli bir galibiyet oldu. Konyaspor maçının ardından biraz dinlenme olacak ve ardından da neler yapabileceğimizi göreceğimiz bir dönem olacak\" diye konuştu.

32 puana yükselen Fenerbahçe için şu anda şampiyonluk kelimesini kullanmanın doğru olmadığını sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, \"Bugün için şampiyonluk sözünü söylemek doğru değil. Fenerbahçe zaten her sezon şampiyonluk adayıdır, bunu belirtmeye gerek yok. Özgüvenini yitirmiş bir takımdı Fenerbahçe ve bunu toparlayıp taraftarı yanımıza almaya çalıştık. Bu söylem biraz da zoraki bir söylemdi. Ben mesaj adamı değilimdir. Fenerbahçe sezona genç takımla başlasa şampiyonluk için başlar. Galatasaray\'la bizim aramızda puan farkını çoğaltan pek çok takım vardı. Başakşehir\'le 6, Beşiktaş\'la 4 puana çıkmıştı fark. Geçen sezon bunun sinyallerini veriyordu. Ancak bu sezon yabancı sayısının artmasıyla, kaliteli yabancıların gelmesiyle organizasyon gücü yükselen takımlar oldu ligde. 7. sıradaki Trabzonspor 28 puanda, lider Başakşehir de puanda. Tam 7 takım zirve yarışının içinde. Kayserispor ve Göztepe\'nin durumu tam bir başarı hikayesi ve umarım sürdürür bunu. Şampiyonluk için oynayan takımların aralarındaki maçlar büyük bir çekişmeye sahne olacak. Herkesin şampiyon olacağız deme hakkına sahip ama kimin aradan sıyrılacağını kestirmek zor. Aynı şekilde Bursaspor ve Sivasspor da çok iyi organizasyonlara sahip. Bu takımlar arasından özellikle kendi kurduğu organizasyonu ısrarla sürdüren takım öne geçecek gibi görünüyor. Bu takımlardan birisi olmaya yüzde 100 adayız\" dedi.

Futbol yorumcularıyla farklı düşündüğünü söyleyen Kocaman, \"Bizim yorumladığımız futbol, yorumculardan farklı. Mehmet Topal ve Souza\'nın görevi, baraj görevi görerek topu kapmak ve servis yapmak. Asli görevleri gol atmak değil. Değişmeyen tek şey değişimdir. Nereye gittiğimize baktığımız zaman bazı noktalara gelirsiniz. Dünyanın pek çok takımında birbirine benzer oyuncular yan yana oynayabiliyor. Şener\'den orta geldiğinde 4 oyuncu daha var orada. Mehmet Topal\'la Souza değil sebep. Bugün Karabükspor bize alan bırakmadı. Bu 2 oyuncu varken, onların hiç dokunmadığı toplarda 20 pozisyon da bulabiliyoruz, bugün olduğu gibi Mehmet Topal\'ın golüyle öne de geçebiliyoruz. Bunu yapabildiğiniz zaman diğer takımlardan farklı oluyorsunuz. Antrenörün görevi kalıp oluşturmak değil. Antrenör, duruma göre pozisyon almayı bilmeli. İnsan pek çok şey arzu ediyor ama söz konusu olan takımın ihtiyaçları. Bugünkü futbol, diğer oyunlara göre daha kısır olabilir. Bunun nedeni Mehmet ve Souza değil. Rakibin direncini kırmamızdaki temel neden 2 stoperimiz, beklerimiz ve servis yapan oyuncumuz. Bu oyuncular gol atıyorsa, bu ekstra bir iş aslında\" ifadelerini kullandı.

Kocaman, bütün maçlarda rakiplerin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, \"Şampiyonlar Ligi\'nde Real Madrid, Barcelona karşısında nasıl bir hazırlık yapıyorsan, Adana Demirspor karşısında da benzer hazırlığı yapan birisiyim ben. Futbolu çok iyi bildiğimi düşünen birisiyim. Bu oyunun doğruları var ve bunu yapmak önemli. Karabükspor\'un durumu futbolun temel problemlerinden birisi olan kulüplerin mali problemi. Bugünkü şartlarda bugün yaptıkları savunma benim itiraz ettiğim bir durum değil. Doğrusunu yapıyorlar. Benim itiraz ettiğim nokta oyunu çok ağırlaştırmaları oldu. Benim de hoşgörülü olabileceğim bir nokta var ama bunun da ötesine götürdüler. Maçın 36. dakikasında topun oyunda kalma süresi 14 dakikaydı. Bu tip takımlara karşı topu hızlandıramadığınız zaman boş alan yakalamak zor oluyor. Böyle olunca da kolay olmuyor. Bugün baskımız da iyi değildi. Bunu yapamayınca rakip kapanma halini çok daha rahat yaptı. Beni endişelendiren nokta rakiplerin durumundan ziyade, bizim rakiplere karşı yapabileceklerimiz. Bu yarın Beşiktaş deplasmanında da aynı şekilde olacak diğer rakiplere karşı da. TFF\'nin çok ivedi olarak kulüplerin mali yapısıyla ilgili, özellikle de kulüplerin alacaklarıyla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Karabükspor bugün saygı duyulması gereken bir oyun oynadı. Mali problemler, en azından el atılması gereken problemlerden birisi. UEFA\'nın yaptırımı, TFF tarafından da uygulanmalı. Bu oyunu üst seviyeye taşımak için önce temel problemleri ortadan kaldırmak gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Teknik adam, \'Valbuena\'nın ben buradayım demesine çok sevindim\' diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi;

\"Bütün oyuncularımız bu iş için çalışıyor. Valbuena burada ve ikinci yarıda çok faydalı oynadı. Zaten bu takım kazanan bir takımdı ve Valbuena bu takımın ana parçalarından birisi. Ancak futbol tek taraflı bir oyun değil. Valbuena bize doğru geldikçe biz de ona doğru daha kolay gideceğiz. O zaman da bu hareketlere gerek kalmayacak. Çalıştığım kurumun değerlerine uygun hareket etmeye çalışıyorum. Ben olaylara takım gözünde bakıyorum. Bu takımı seven milyonlarca insan var. Bu ne benim keyfime, ne de futbolcunun keyfine bağlı bir durum. Bunun dışındaki hiçbir şey umurumda değil. Tudor\'a meslektaş olarak geçmiş olsun diyorum. Galatasaray\'ın yapısıyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Bizim mesleğin yapısı bu. Geçen sene yapılan bir araştırma, Türkiye\'deki antrenörlerin görev süresi ortalama 14 haftadır. Bir takımda bazı şeylerin oturması uzun bir süreçtir. 6 aya yakın süredir çalışıyoruz ama hala yüzde 60\'lardayız. İnsan alışkanlıklarını değiştirmek zor.\"

Osmanlıspor maçının ardından yaşanan yükselişle ilgili neyin değiştiği yönündeki soruya da Kocaman, şu yanıtı verdi;

\"Kesin şu durumdan dolayı demek doğru değil. Ben aynı benim, oyuncular da aynı. Bazen bir şeylerin görülmesi için dibi görmekte fayda var. Bu noktada kalabiliyorsunuz da, zıplayabiliyorsunuz da. Bunu açıklamak çok kolay değil. 1, 2 faktörle bunu açıklamak çok kolay değil. Bütünü oluşturmak için konuşmak gerekir ve bunun için de fazla zaman yok.\"

Takımın şu anda yüzde 70 seviyelerinde olduğunu sözlerine ekleyen Kocaman, \"Bizim baktığımız yerden, bence şu andaki oyunumuz yüzde 70\'ler civarında diye tahmin ediyorum. Bu tip maçlar çok fazlasıyla oynanacaktır. Ama oyun değerleri olarak, bütün olarak bakıldığında yüzde 70\'lerde olduğunu düşünüyorum. Yol alacak mesafemiz var ve oyun değerleri bunu gösteriyor. Konyaspor ve İstanbulspor maçlarını aradan çıkarmamız gerekiyor ve devre arasına böyle bakacağız. Benim yakınmalarım yoktur. Ama Konyaspor maçında zorluk derecesi artmış bir maç oynayacağız. Savunmadaki 3 ismimiz oynamayacak. Yüzde 60-70 dediğim noktayı devre arasında yüzde 10 daha yükseltirsek, bizim için makul seviyeye gelir\" ifadelerini kullandı.

Kocaman son olarak takımın ligdeki durumuyla ilgili olarak, \"7-8 hafta öncesinden bu durumda olacağımızı düşünmek çok kolay değildi. Son derece iyi olduğumuzu söyleyebilirim. 18 hafta var. Kimseye ihtiyacımız olmadan kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek noktadayız ve bu bence Tanrı\'nın lütfu\" dedi.

MEHMET TOPAL: \"KONYASPOR MAÇINI DA KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ \"

Kardemir Karabükspor karşısında gol perdesini açan Sarı-lacivertli oyuncu Mehmet Topal da, maçın ardından FB TV\'ye açıklamalarda bulundu.

Topal şunları söyledi;

\"Pozisyonları gereği zayıf takım olarak düşünülebilir ama öyle değil. Ligin en çok koşan, mücadele eden ve pozisyona giren takımlarından. İstatistiklerde bunu gördük. Zorlu bir ilk yarı geçti. Taraftarımız biraz gergindi, biz de biraz gergindik. Kazanmak istiyorduk. Bu gerginlik bize de olumsuz yansıdı. İkinci yarıda ise taraftarımız mükemmel destek oldu. Hatalarımızda yanımızda oldular. Bu destek oyuna da yansıdı. İnşallah Konyaspor maçını kazanarak, ikinci yarıya en iyi şekilde devam etmek istiyoruz.\"

SOLDADO: \"FENERBAHÇE\'Yİ EN YÜKSEK NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ\"

İspanyol golcü Roberto Soldado da, hep birlikte Fenerbahçe\'yi daha iyi yerlere taşıyacaklarına vurgu yaptı.

Soldado şöyle konuştu;

\"Bizim için üç puan çok önemliydi. Altın değerindeydi. Kazanarak olumlu gidişatı devam ettirdik. Maçın başında rakibimiz işimizi zorlaştırdı. Daha sonra duran toptan bulduğumuz golle maçı kolay hale getirdik. Taraftarımızın bizi itme çabası içinde olduklarını görüyorum ama biraz daha rahat olsunlar. Çok gerginlerdi. Bu acelecilik sahaya da yansıdı. Çok iyi takımımız. Hep birlikte Fenerbahçe\'yi en yüksek noktaya taşıyacağız.\"

KARABÜKSPOR CEPHESİ

Kardemir Karabükspor Antrenörü Levent Açıkgöz ise, zor şartlar altında Kadıköy\'de maça çıktıklarını belirterek, \"Buraya çok umutlu geldik. Popovic\'in ayrılmasından sonra kısa sürede takımla olduk. Moral olarak bu maça hazırlandık.18 kişi geldik. Takımın içinde bulunan bazı oyunculara izin verdik. Buraya gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik. Yediğimiz golden sonra da mücadeleyi bırakmadılar. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde elinden geleni yaptı. Bireysel anlamda yetenekli oyuncularının katkılarıyla galip geldiler. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına iyi hazırlanıp ikinci yarıya umutlu başlamak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Seleznov, Torje, Grozav, Papp ve Tanase\'nin İstanbul\'a getirilmediğini vurgulayan Açıkgöz, \"Bazı oyuncuların, alacakları konusunda problemleri vardı. Kafaları rahat olmadığı için antrenmanda ve sahada iyi olamıyorlardı. Antrenmana ve sahaya çıktıkları zaman mücadelelerini sahaya koymak zorundalar. Kafalarının karışık olması antrenmana yansıyor. Haklı oldukları bir sürü yerler var. Döndüğümüz zaman görüşeceğiz. Antrenmanlara çıktıkları zaman performanslarını göstermek zorundalar\" diye konuştu.

Kalecilerinin fazla zaman geçirdiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Açıkgöz, \"Bir kalecinin uzun süre maçı bu kadar yavaşlatmasını istemeyiz. Baskı yenilen pozisyonlarda takımın nefeslenmesi anlamında bunlar olabilir. Bir kaleciyle oyunu yavaşlatmak gibi bir taktik olamaz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman\'ın açıklamaları

- Levent Açıkgöz\'ün konuşması

HABER - KAMERA: MUSTAFA AKIN - HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA