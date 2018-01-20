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Spor

Fenerbahçe - Göztepe maçından notlar

MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ediyor

20 Ocak 2018 22:05

MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,(DHA) -

Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Fenerbahçe, Göztepe\'yi konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanan maçta Ümit Öztürk düdük çaldı. 
FENERBAHÇE\'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısına 4 oyuncusundan yoksun olarak çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Vincent Janssen ve Luis Neto\'nun yanı sıra sakatlığı son bulan Mehmet Ekici, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından Göztepe mücadelesinin kadrosunda kendisine yer bulamadı.
ELJIF ELMAS, SÜPER LİG\'DE İLK KEZ KADRODA
Sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, Süper Lig\'de ilk kez kadroda yer aldı. 
Fenerbahçe\'nin Makedonya ekiplerinden Rabotnicki\'den takıma dahil ettiği Eljif Elmas, Süper Lig\'de ilk kez Göztepe mücadelesi ile kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Aykut Kocaman, Eljif Elmas\'ı yedek soyundurdu. 
FERNANDAO 10 AY SONRA 11\'DE
Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, 10 ay 3 gün sonra ligde ilk 11\'de yer aldı. 
Geçen sezon 17 Mart\'ta oynanan Atiker Konyaspor maçında ilk 11\'de görev alan Fernandao, maçta kolunun kırılmasının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Brezilyalı futbolcu 310 gün sonra Göztepe ile oynanan maçta ilk kez 11\'de mücadeleye başladı. 
GIULIANO\'YA BREZİLYA MİLLİ TAKIMI\'NDAN TAKİP
Fenerbahçeli Giuliano, ülkesinin milli takımı tarafından takip ediliyor.
Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier ile data analiz koordinatörü Fernando Lazaro, Giuliano\'yu Göztepe maçında mercek altına aldı. Cleber Xavier ile Fernando Lazaro, Giuliano\'nun performansını incelerken Josef ile ilgili de notlar aldığı öğrenildi. 
GÖZTEPE\'DE 2 EKSİK
Göztepe\'de sakatlığı bulunan Hakan ile kart cezalısı Rotman, Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamadı. Teknik direktör Tamer Tuna Rotman\'ın yokluğunda Kardemir Karabükspor\'dan transfer edilen Andre Poko\'yu sahaya sürdü.

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