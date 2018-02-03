Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından notlar

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği\'ni konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı.

Fenerbahçe\'de teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte sezon başında sol ön çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek, Yiğithan Güveli, sol dizinde kıkırdak bozulması meydana gelen ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak Martin Skrtel\'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Luis Neto ve Giuliano takımını yalnız bırakırken dünkü antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Şener Özbayraklı yedekler arasında yer aldı.

VALBUENA 2 HAFTA SONRA 11\'DE

Fenerbahçe\'de Mathieu Valbuena 2 hafta sonra 11\'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Valbuena, en son ligin 17\'nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde 11\'de görev almıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman, 3 hafta sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında Fransız futbolcuya 11\'de görev verdi.

ELJIF ELMAS VE OĞUZ KAĞAN\'A BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe\'de Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde Eljif Elmas ve Oğuz Kağan taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Genç oyuncular tribüne çağırılarak alkışlandı.

MEHMETÇİĞE DESTEK

Karşılaşma öncesinde hakemler ve iki takım futbolcuları Mehmetçiğe destek amaçlı sahaya pankartla çıktı.

Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla iki takım futbolcular ve hakemler sahaya \'\'Kalbimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Yanındayız\'\' yazılı pankartla çıktı ve sonrasında fotoğraf çektirdi.