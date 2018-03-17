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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında bugün saat 19

17 Mart 2018 20:38

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında bugün saat 19.00\'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi iki takımın ilk 11\'leri belli oldu.
Ülker Stadyumu\'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Giuliano, Roberto Soldado
GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

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