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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri 12 Mart Pazartesi günü satışa çıkacak

09 Mart 2018 19:19

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri 12 Mart Pazartesi günü satışa çıkacak.
Fenerbahçe Kulübü\'nden yapılan açıklamaya göre 12 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak biletlerde önceliğin yüksek divan kurulu ve kongre üyeleriyle temsilci üyelerde olacağı belirtildi.
Açıklamada, biletlerin, Fenerbahçe Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için 13 Mart Salı günü öncelikli satılacağı, 14 Mart Çarşamba günü ise genel satışın başlayacağı belirtildi.
Passolig üzerinden satılacak biletlerin fiyatlarının 87 ila 430 lira olduğu, bir kişinin sadece bir bilet hakkının bulunduğu aktarıldı.
Bilet fiyatları şöyle:
Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira

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