Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0 (İlk yarı)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz

FENERBAHÇE: Volkan Demirel - Şener Özbayraklı, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray\'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

15\'inci dakikada Linnes\'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Gomis\'in sert şutu kalenin yanından auta gitti.

20\'nci dakikada sağ kanattan çalımlarla içeri giren Rodrigues\'in şutu kaleci Volkan\'da kaldı.

23\'üncü dakikada sağ kanattan Dirar\'ın içeri çevirdiği topta Soldado\'nun şutu Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti. Kullanılan kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

32\'nci dakikada Dirar\'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Şener\'in yaptığı ortada topu Muslera kontrol etti.

34\'üncü dakikada orta sahada Mehmet Ekici\'den topu kapan Feghouli pasını Gomis\'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis\'in şutu yandan dışarı çıktı.

37\'nci dakikada Giuliano\'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici\'nin şutunda top kaleci Muslera\'da kaldı.

40\'ıncı dakikada sağ kanatta Giuliano\'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

41\'inci dakikada Maicon\'dan topu kapan Soldado, pasını Mehmet Ekici\'ye aktardı. Ekici\'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

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