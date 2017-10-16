Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: \"Derbiye moralli gideceğiz\"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: \"Hatalarımızı gidermemiz lazım\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hızlı bir başlangıçla oyuna başladıklarını ifade eden Kocaman, \"Maç fazlasıyla da olsa zirvedeki takımla puan farkı 11\'e yükselmişti.

Bu yüzden mutlaka kazanmalıydık. Hızlı bir başlangıç yaptık. İkinci yarının ortalarında anlamsız bir gol yedik. Maçın dengesini 10 dakika yitirdik. Galatasaray maçı öncesi var olan puan farkını koruduk. Bir nebze de olsa oraya moralli gideceğiz\" dedi.

Galatasaray derbisinin sonucunun ligin kaderini etkilemeyeceğini dile getiren teknik direktör, \"Bizim açımızdan bu kadar puan farkı doğru değil. Devreye kadar katlanılabilir, çevirilebilir bir averajla gitmemiz lazım. İlk yarıdan sonra daha farklı olacağını düşünüyorum. Tabii yanılgılar da olabilir. Sonuç ne olursa olsun lig orada gelecek hafta bitmeyecek. Galatasaray, bizim maçımızla beraber sezon sonu ilk 4-5\'te yer alacak takımlarla arka arkaya oynayacak. Bunların hepsini kazanma şansları da var ama puan durumunun normale döneceğini düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, Galatasaray\'ın da puan kayıpları yaşayacağını ifade ederek, derbiye kazanmak için gideceklerini söyledi.

Bir basın mensubunun \"Derbiyi Fırat Aydınus ya da Cüneyt Çakır yönetecek. Bu hakemlere güveniyor musunuz?\" sorusuna ise Kocaman, \"Doğru değil, provakatif bir soru. Ülkemizde hakemlik yapan tüm isimlere güvenme arzusu içinde olan insanlardan birisiyim. Söylediğiniz isimler uzun yıllardır hakemlik yapan tecrübeli isimler. Ülkenin şu andaki futbol durumunda, doğru hakemlik yapmaları gerektiğine inanıyorum\" yanıtını verdi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR CEPHESİ

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise, ilk 6 dakikada yedikleri 2 golü işaret ederek, \"Çok erken iki gol yemek, istemediğimiz bir durumdu. Skor 2-0 olduktan sonra Fenerbahçe\'ye karşı gol bulmak zor. İlk yarıda 2-1\'i bulsaydık belki biraz daha toparlanırdık. Üstüne 3. golü yedik. İkinci yarı elimizden geleni yaptık ama başaramadık. Bu hiçbir şeyin sonu değil. Hatalarımızı gidermemiz lazım\" dedi.

Bulut, ilk golden önce Aytaç Kara\'ya yapılan müdahaleye faul çalınmadığını vurgulayarak, \"Atiker Konyaspor maçında da golümüz verilmedi. Ben yokken, daha önceki haftalarda da hakem hatalarından puan kaybedildi. İlk golden önce Aytaç\'a faul vardı, döndü gol oldu. Sonuçta hakem hatasıyla değil, ilk yarı uyuduğumuzdan maçı kaybettik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teknik direktörlerin açıklamaları

- Futbolcuların stattan çıkış detayları

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - MUSTAFA AKIN - İSTANBUL / DHA