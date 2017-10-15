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Spor

Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Ekici'nin adalesinde 2'nci derece yırtık MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

15 Ekim 2017 22:47

Ekici\'nin adalesinde 2\'nci derece yırtık

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor\'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu\'nda oynanan maçta hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Fenerbahçe\'nin Tottenham\'dan renklerine bağladığı Vincent Janssen, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3 maç sonra kendisine ilk 11\'de yer bulamadı. Janssen\'in yerine teknik direktör Aykut Kocaman İspanyol golcü Soldado\'ya şans verirdi. Sakatlığı sona eren ve 2 haftalık izni biten Nabil Dirar Malatyasspor maçı ile ilk 11\'e döndü. Kocaman, Dirar\'ın takıma yeniden dönmesi ile Brezilyalı futbolcu Giuliano\'yu forvet arkasında görevlendirdi.
EKİCİ\'NİN ADALESİNDE 2\'NCİ DERECE YIRTIK
Fenerbahçe\'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Mehmet Ekici şoku yaşandı. Mücadelenin son çalışmasında sakatlanan ve yapılan kontroller neticesinde sağ arka adalesinde 2\'nci derece yırtık tespit edilen Ekici, Malatyasor maçında takımını yalnız bıraktı. Ekici\'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 
DİA 5 YIL SONRA SARACOĞLU\'NDA
Fenerbahçe forması ile 5 yıl önce Saracoğlu\'nda mücadeleye çıkan Dia, bu sefer rakip oldu. En son 2012 yılında Galatasaray ile oynanan maçta sarı-lacivertli ekiple Saracoğlu\'nda forma bulan Dia, maç öncesi Volkan Demirel ile hasret giderdi. 
 

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