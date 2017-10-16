Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - 1

MUSTAFA AKIN /İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

FENERBAHÇE: Kameni, Isla (Dk.86 Şener), Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena (Dk.71 Janssen), Guliano, Soldado (Dk. 64 Fernandao) EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Deining (Dk. 72 Pereira), Aytaç (Dk.37 Murat Yıldırım), Diallo, Dia (Dk.54 Batuhan Altıntaş), Boutaib, Adem Büyük

GOLLER: Dk.4 Ozan Tufan, Dk.6 Guliano, Dk.28 Hasan Ali (Fenerbahçe) - Dk.68 Batuhan (Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Dk. 29 Hasan Ali (Fenerbahçe) - Dk.58 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Fenerbahçe, evinde Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3 - 1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3\'ünci dakikada Soldado\'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guliano\'nun vuruşunda top kaleci Ertaç\'ta kaldı.

4\'üncü dakikada sağ kanattan Dirar\'ın içeri çevirdiği topla arka direkte buluşan Ozan Tufan\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

6\'ncı dakikada Valbuena\'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guliano\'nun ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0 16\'ncı dakikada Dirar\'ın yaptığı ortada sonrasında penaltı noktası üzerinde topa hakim olan Ozan Tufan\'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

28\'inci dakikada Hasan Ali\'nin ortasında Dirar topu göğsü ile düzeltti ancak savunma araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında topu yeniden önünde bulan Hasan Ali\'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

30\'uncu dakikada Aytaç\'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Direkten dönen topla buluşan Emanuel Dening\'in sert vuruşunda top kaleci Carlos Kameni\'den döndü ve altıpas içerisinde bulunan Khalid Boutaib hakim oldu. Khalid Boutaib\'in sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha kaleci Carlos Kameni\'den döndü. Dönen topla altıpas içerisinde buluşan Adem Büyük\'ün çektiği şut sonrasında top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü ancak Mauricio Isla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

49\'uncu dakikada sol kanattan Aly Cissokho\'nun yaptığı ortayı Carlos Kameni yumrukla uzaklaştırdı ancak topla arka direkte buluşan Dia\'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten çıktı.

68\'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Adem Büyük\'ün pasında topla buluşan Batuhan Altıntaş, topu ağlara gönderdi: 3-1.

86\'ncı dakikada Giuliano\'nın pası buluşan Fernandao, kaleci Ertaç\'ı geçip vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma Fenerbahçe\'nin 3-1\'lik üstünlüğü ile son buldu.