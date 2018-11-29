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Spor

Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek

29 Kasım 2018 22:34

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Dinamo Zagreb\'i konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda saat 20.55\'te başlayacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu\'ndan Robert Schörgenhofer düdük çalacak. Schörgenhofer\'ın yardımcılıklarını ise Markus Gutschi ve Roland Riedel üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Barış Alıcı, Benzia, Valbuena, Frey
DINAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Ademi, Gojak, Olmo, Hajrovic, Orsic, Gavranovic

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