Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0

Turkcell Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında Dinamo Kiev'i Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırladı. Gol yollarında etkili olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak taraftarlarına üç puan hediye etmeyi başaramadı.

Ukrayna temsilcisi karşısında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını alarak kötü gidişe son vermek isteyen Fenerbahçe, rakibin kontrataklarla pozisyon bulmasına izin vermek istemediği için maça kontrollü başladı.

İlk yarıda Fenerbahçe net bir gol pozisyonu üretemezken, Dinamo Kiev, sarı-lavivertli oyuncuların bireysel hatalarından faydalanarak bulduğu pozisyonlarda skoru lehine çevirmeyi başaramadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha hızlı giren Fenerbahçe, ilk dakikalarda Alex ve Guiza ile yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Kontrataklarla skoru lehine çevirmeye çalışan Dinamo Kiev, tempoyu düşürerek oyunu kontrol etti ve karşılaşma da 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Bu sonuçla Ukrayna ekibi puanını 2'ye çıkartırken, son 15 maçtır sahasında oynadığı Avrupa maçlarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler ilk puanını aldı.

FENERBAHÇE: 0 - DİNAMO KİEV: 0

Stat: FB Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Thomas Einwaller, Roland Heim, Norbert Schwab (Avusturya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Maldonado, Emre, Alex, Guiza

Dinamo Kiev: Bogush, Betao, Diakhate, Mikhalik, El Kaddouri, Eremenko, Vukojevic, Ghioane, Ninkovic, Aliyev, Bangoura

Sarı Kartlar: Dk. 35 El Kaddouri (Dinamo Kiev), Dk. 40 Roberto Carlos (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

8. dakikada Aliyev'in ceza alanı dışından vuruşunda, top üstten auta gitti.

12. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Edu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, Eremenko'nun önünde kaldı. Eremenko, topu uygun durumdaki Bangoura'ya çıkarmak isterken araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştıran Emre, önemli bir gol tehlikesini önledi.

16. dakikada ceza alanı dışından serbest vuruş kullanan Alex'in ortasında, ceza alanında Edu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

21. dakikada Kazım'ın sağdan ortasında arka direkte Güiza topu kafayla Alex'e indirdi. Brezilyalı futbolcu, topu Emre'ye göndermek isterken, araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

24. dakikada Aliyev'in ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

33. dakikada orta alandan atılan uzun pasta topa hareketlenen Bangoura'dan önce kaleci Volkan Demirel, ceza alanı dışına çıkarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak milli kaleci topa ıskalayınca, topu kapan Bangoura'nın sağ çaprazdan boş kaleye göndermek istedi ve meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada kaleciyle sol çaprazda karşı karşıya kalan Bangoura'dan önce kaleci Volkan Demirel çıkarak, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan dakikalarında önemli bir gol pozisyonu olmadı ve ilk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı.





İkinci Yarı



48. dakikada Guiza'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alex'in vuruşunda, top yandan auta çıktı.

49. dakikada ceza alanında rakibini çalımlayarak kaleciyle sol çaprazda karşı karşıya kalan Guiza'nın vuruşunda, kaleci Bogush'dan dönen topa Emre'nin kafa vuruşunda, bir kez daha kaleciden dönen meşin yuvarlak karambolde Emre'ye çarparak auta gitti.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Nesmachniy'in kaleye gönderdiği top, üst ağlarda kaldı.

75. dakikada Kazım'ın indirdiği topa ceza alanı dışından Selçuk'un sert vuruşunda, top kaleci Bogush'un kucağında kaldı.

77. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Guiza'nın vuruşunda, kalesinden çıkan Bogush, yatarak topu uzaklaştırdı ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.

89. dakikada ceza alanı dışından Kazım'ın sert şutunda, top yandan auta çıktı ve maç 0-0'lık skorla sona erdi.