Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor\'u konuk ediyor. Ülker Stadı\'nda saat 19:30\'da başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 futbolcusunu değerlendiremedi. Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlık geçiren ve oyundan çıkan Mathieu Valbuena ile Mauricio Isla\'nın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie forma giyemedi. Osmanlıspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Alper Potuk ve Luis Neto da sarı-lacivertli ekipte yer alamayan isimlerden oldu.

MEHMET TOPAL, SKRTEL, ŞENER, İSMAİL VE AATIF İLK 11\'DE Fenerbahçe\'de uzun bir süredir teknik direktör Aykut Kocaman ile arasında sorun varmış gibi gösterilen Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11\'de yer aldı. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesi Mehmet Topal lehine tezahüratlar yaparak destek verdiler.

Fenerbahçe\'de sakatlığı son bulan Skrtel ilk 11\'e dönerken Isla\'nın cezalı olması nedeniyle Şener de kendine yer buldu. Valbuena\'nın yokluğu ise Aatıf\'a yararken Aykut Kocaman sol bekte Hasan Ali\'nin yerine İsmail Köybaşı\'nı tercih etti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU UNUTULMADI

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Naim Süleymanoğlu unutulmadı. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç öncesinde Süleymanoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu esnasında tribünler ve futbolcular şampiyon sporcuyu alkışlarlarken barkovizyonda Naim Süleymanoğlu\'nun sporculuk zamanından görüntüleri gösterildi. Taraftarlar ayrıca \'Naim ölmedi kalbimizde yaşıyor\' şeklinde tezahüratta bulundular.

