Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Srktel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ayew (Dk. 90+3 Alper), Giuliano, Barış Alıcı (Dk. 83 Eljif), Soldado (Dk. 66 Dirar)

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Aytaç Kara, Badji, Allano Lima (Dk. 83 Emre Taşdemir), Furkan Soyalp (Dk. 87 Atanasov), Yusuf Erdoğan, Necid (Dk. 46 Tunay Torun)

GOLLER: Dk. 22 (P) Giuliano, Dk. 30 Josef (Fenerbahçe) - Dk. 16 Ekong (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Skrtel, Ayew, Dirar (Fenerbahçe) - Allano Lima, Badji, Aziz (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Fenerbahçe, Bursaspor\'u 2-1 mağlup etti.

16\'ncı dakikada Yusuf Erdoğan\'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Josef müdahalede bulundu. Arka direkte topla buluşan Ekong kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

19\'uncu dakikada Yusuf Erdoğan\'ın ceza yayı solundan vuruşunda top az farkla üstten çıktı.

20\'nci dakikada Yusuf Erdoğan\'ın müdahalesi ile Mehmet Topal yerde kalıyor. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'nde görevli olan hakem Ali Palabıyık\'dan da görüş alan Halil Umut Meler, penaltı atışını kullandırdı.

22\'nci dakikada topun başına geçen Giuliano\'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

30\'uncu dakikada Giuliano\'nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Soldado topu kafa ile Josef de Souza\'nın önüne indirdi. Josef\'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

43\'üncü dakikada Yusuf Erdoğan\'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Allano Lima\'nın ayağından açtığı topu altı pasın solunda Necid kontrol etti. Necid\'in vuruşunda top yandan auta gitti.

53\'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan\'nın vuruşunu kaleci Volkan kontrol etti.

Aynı dakikada Barış Alıcı\'nın pasında topla buluşan Ayew\'in bekletmeden vuruşunda top kalenin üstünden kornere gitti.

56\'ncı dakikada Yusuf Erdoğan\'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lima, Skrtel\'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'nden görüş alan Halil Umut Meler, pozisyonun ofsayt olduğunun tespit edilmesi ile kararını bu yönde değiştirdi.

64\'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Barış Alıcı, ceza sahası içine girmeye çalışırken savunma oyuncusunun engeline takıldı. Savunmadan dönen topu uzaklaştırmaya çalışan kaleci Harun Tekin\'den dönen topla ceza yayının sağında buluşan Ayew\'in şutu direğin yanından dışarı çıktı.

80\'inci dakikada Aziz Eraltay\'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Allano Lima\'nın kafa vuruşundan top kaleci Volkan\'da kaldı.

90+5\'inci dakikada Fenerbahçe ceza sahasına şişirilen topta Volkan ile Skrtel anlaşamadı ve seken top Skrtel\'in koluna çarptı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, gelen uyarıların ardından VAR\'a başvurdu. Meler pozisyonu izledikten sonra topun kola çarptığını belirterek penaltı noktasını göstermedi ve köşe vuruşu kararı verdi.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe\'nin üstünlüğü ile son buldu.

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