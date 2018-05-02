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Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi değişmedi

Erteleme maçında da Mete Kalkavan düdük çalacak İSTANBUL,(DHA) Maçta çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve yarın saat 20

02 Mayıs 2018 19:43

Erteleme maçında da Mete Kalkavan düdük çalacak

İSTANBUL,(DHA)

Maçta çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve yarın saat 20.30\'a ertelenen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında, yarıda kalan maçın da hakemi olan Mete Kalkavan düdük çalacak. Seyircisiz olarak Ülker Stadyumu\'nda oynanacak ve yarın saat 20.30\'da başlayacak olan mücadelede Kalkavan\'ın yardımcılıklarını, yarıda kalan karşılaşmada olduğu gibi Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.
BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57\'nci dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam etmesine karar vermiş ancak siyah beyazlı kulüp, TFF\'nin aldığı bu karara tepki göstererek Fenerbahçe mücadelesine çıkmayacağını açıklamıştı.

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