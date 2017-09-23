Dirar, Robin van Persie ve Skrtel yok

Volkan Demirel ilk kez Beşiktaş maçında 11\'in dışında kaldı

Fenerbahçe Voleybol Takımı kupa ile taraftarları selamladı



Sarı-lacivertli taraftarlardan tribün şov

Caner Erkin\'e tepki

Tosic\'in cezası sona erdi, Adriano sakat



Beşiktaş yönetimi 8 kişi ile Kadıköy\'de

Derbi stadı doldurdu

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)



Süper Lig\'in 6\'ncı haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu\'nda saat 19.30\'da başlayan karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan üstlendi.

Fenerbahçe\'de Nabil Dirar, Robin van Persie ve Martin Skrtel, Beşiktaş derbisinde görev alamadı.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Nabil Dirar, Robin van Persie ve hafta boyu kasığındaki ağrılardan dolayı idmanlarda takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Martin Skrtel, derbi maçta takımını yalnız bıraktı. Martin Skrtel için dün yapılan iğne tedavisinin de etkili olmadığı öğrenilirken, bu sabah kulüp doktoru tarafından tekrar test edilen Skertel\'in derbide oynamayacağına karar verildi. Skrtel\'in risk alınıp oynatılırsa kasığında yırtık oluşabileceği ve sahalardan 1.5 ay uzak kalma ihtimali bu kararda etkili oldu.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte kale Kameni\'ye emanet edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugünkü karşılaşmada kaleyi Carlos Kameni\'ye emanet etti. 2006-2007 yılından bu yana Kadıköy\'de oynanan tüm Beşiktaş maçlarında sarı-lacivertli formayla ilk 11\'de sahada yer alan Volkan Demirel, ilk kez 11\'in dışında kaldı.

FENERBAHÇE VOLEYBOL TAKIMI KUPA İLE TARAFTARLARI SELAMLADI

Geçtiğimiz hafta Halkbank\'ı yenerek Süper Kupa\'nın sahibi olan Fenerbahçe Voleybol Takımı, Beşiktaş maçı öncesinde kupa ile birlikte sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Statta bulunan taraftarlar da Fenerbahçe Voleybol Takımı\'na büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN TRİBÜN ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi kareografi düzenledi. Yaptıkları tribün şovla büyük beğeni toplayan sarı-lacivertli taraftarlar, \'\'Çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır\'\' pankartı açtı.

CANER ERKİN\'E TEPKİ

Caner, Fenerbahçe taraftarının tepkisinden sonra kendisini çağıran Beşiktaş taraftarının önüne geldi ve diz çökerek Siyah Beyazlı taraftarları selamladı.

Derbi maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı Caner Erkin\'e Sarı-lacivertli taraftarlardan tepki geldi. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarları Caner Erkin\'i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de Siyah-beyazlılar için ayrılan tribünleri dizlerinin üzerine çökerek selamladı. Bu selamlamanın ardından da Sarı-laciverti taraftarlar uzun süre milli futbolcuya tepkilerini sürdürdüler.

TOSİC\'İN CEZASI SONA ERDİ, ADRİANO SAKAT

Beşiktaş\'ta Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında oynanan Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic\'in cezası sona erdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında cezasını çeken Tosic, derbi maçta Şenol Güneş tarafından görevlendirildi.

Siyah-beyazlı ekipte Adriano Correia Fenerbahçe derbisinde takımı yalnız bıraktı. Atiker Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Adriano, derbi maçta forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 8 KİŞİ İLE KADIKÖY\'DE

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadıköy\'e gelmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Fenerbahçe derbisine siyah-beyazlı kulüpten 2\'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu, Berk Hacıgüzeller, Emre Kocadağ ve Hüseyin Mican Ülker Stadyumu\'na geldiler.

DERBİ STADI DOLDURDU

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu\'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterildi. 52 bin 500 kişi kapasiteli statta 2 takım taraftarları da kendilerine ayrılan yeri tamamına yakın doldurdu.