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Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş maçından notlar

Şenol Güneş'ten beklenen kadro Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısına beklenen kadrosu ile çıktı

23 Eylül 2017 21:48

Şenol Güneş\'ten beklenen kadro

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısına beklenen kadrosu ile çıktı.
İlk onbirde herhangi bir sürprize yer vermeyen Güneş, sağ bek için son idmanda değişmeli oynattığı Necip - Medel ikilisinden Medel\'i tercih etti. Stoper ikilisini Pepe ve Tosic\'ten oluşturan Şenol Güneş sol bekte ise Caner Erkin\'e yer verdi. Sakatlığı geçen Oğuzhan Atiba\'nın yanındaki yerini alırken hücum hattı Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun\'dan oluştu.
Beşiktaş Fenerbahçe karşısına Fabricio, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun onbiri ile çıktı.
Siyah Beyazlıların yedek kulübesindeki oyuncular ise Tolga, Utku, Fatih, Mitrovic, Necip, Orkan, Tolgay, Lens, Negredo ve M.Pektemek oldu.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 7 KİŞİ İLE KADIKÖY\'DE
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadıköy\'e gelmeyeceğini daha önce açıklamıştı.
Fenerbahçe maçında Siyah Beyazlı kulübü temsilen 2. başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu, Berk Hacıgüzeller ve Emre Kocadağ Ülker Stadyumu\'na geldiler.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

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