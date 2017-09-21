Süper Lig'de 6. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Sezonun ilk derbisinin hakemliğini Ali Palabıyık yapacak.
Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek
CNN Türk’ün haberine göre, 23 Eylül cumartesi saat 19.30’da Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak maçın hakemliğini Ali Palabıyık yapacak.
İşte 6. hafta oynanacak maçların hakemleri:
Trabzonspor Alanyaspor: Alper Ulusoy
Konyaspor - Akhisar Bld.: Özgür Yankaya
Gençlerbirliği - Başakşehir: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe - Beşiktaş: Ali Palabıyık
Kardemir Karabükspor - Yeni Malatyaspor: Serkat Tokat
Sivasspor - Göztepe: Halis Özkahya
Kasımpaşa - Kayserispor: Ümit Öztürk
Bursaspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
Antalyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan