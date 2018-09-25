Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1 (İLK YARI)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

FENERBAHÇE: Harun - Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Lens, Babel

GOL: Dk. 40 Babel (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

15\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener ortaladı. Aatif\'ın kafa vuruşu Karius\'un kucağına gitti.

20\'nci dakikada Şener\'in geri pası kısa kaldı. Topla buluşan Babel\'in şutunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top kornere gitti.

26\'ncı dakikada Babel\'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Quaresma\'nın şutunda top auta gitti.

31\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Benzia geçti. Bu oyuncunun ortasında Slimani\'nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

34\'üncü dakikada Hasan Ali\'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ayew\'in vuruşu üstten auta gitti.

35\'inci dakikada Beşitaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali\'nin önünde kaldı. Hasan Ali\'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

40\'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe\'nin savunmadan attığı uzun pasta savunmadan seken topu kontrol eden Babel\'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 1-0\'ık üstünlüğüyle sona erdi.

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