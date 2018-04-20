Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0 (İLK YARI)

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

BEŞİKTAŞ: Fabri - Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

KIRMIZI KART: Dk. 30 Pepe (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Aatif (Fenerbahçe) - Caner, Tosic (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılamasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0\'lık eşitlikle sona erdi.

19\'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aatif\'ın şutunda top kaleci Fabri\'den döndü. Giuliano\'nun müdahale etmek istediği meşin yuvarlak auta gitti.

21\'inci dakikada Aatif\'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş kalenin üstünden dışarı çıktı.

30\'uncu dakikada Adriano\'nun orta sahada kaptırdığı top sonrası Souza\'ya müdahalede bulunan Pepe, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

32\'nci dakikada Neustadter\'in sağ kanattan içeriye gönderdiği topta Skrtel\'in kafa vuruşu dışarı çıktı.

34\'üncü dakikada sağ kanattan Şener\'in ortasında Soldado\'nun kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

44\'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Aatif\'ın zayıf şutu kalenin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0\'lık eşitlikle gitti.

PEPE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş\'ta Pepe mücadelenin 30\'uncu dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Josef de Souza\'ya yönelik hareketi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan\'ın kırmızı kart ile cezalandırdığı Portekizli futbolcunun, Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor ve 31\'inci haftada oynanacak Galatasaray derbisinde görev alamaması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)