Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

FENERBAHÇE: Harun, Şener (Dk. 53 İsmail), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 65 Benzia), Andre Ayew, Frey, Slimani (Dk. 84 Mehmet Topal)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, N\'Sakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Maniatis (Dk. 35 Villafanez), Ceyhun (Dk. 79 Filipe Augusto), Efecan (Dk. 73 Bobo), Junior Fernandes, Djalma Campos, Papiss Cisse

GOLLER: Dk. 19 Ayew, Dk. 31 Frey (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: İsmail, Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Ceyhun, Merih (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup etti.

19\'uncu dakikada Isla, topu sağ kanatta bulunan Ayew\'e gönderdi. Ayew\'in ceza yayı sağından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar\'ın müdahalesine rağmen sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

24\'üncü dakikada Valbuena\'nın pasında sol kanatta topla buluşan Eljif Elmas, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Frey\'e aktardı. Frey\'in vuruşunda top kaleci Haydar\'dan oyun alanına döndü.

31\'inci dakikada Valbuena\'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselerek topa kafa vuruşu yapan Frey, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

39\'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Valbuena\'nın vuruşunda top kaleci Haydar\'da kaldı.

62\'nci dakikada Djalma\'nın pası ile ceza sahası içinde kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Villafanez, topu Efecan\'a aktardı. Efecan\'ın topla buluşur buluşmaz vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77\'nci dakikada Baiano\'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde bulunan Papiss Cisse kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Harun topu kornere çeldi.

80\'inci dakikada Benzia\'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla topu Ayew\'e aktarmak istedi ancak araya giren Merih tehlikeyi önledi.

Karşılaşma Fenerbahçe\'nin 2-0\'lık üstünlüğü ile son buldu.

VALBUENA\'YA DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın 65\'inci dakikasında oyundan çıkan Valbuena\'yı alkışladı. Mücadelede sık sık taraftarın desteği alan Valbuena, oyundan çıkarken de aynı desteği gördü. Valbuena, sarı lacivertli taraftarların yoğun tezahüratı ve alkışları ile yerini Benzia\'ya bıraktı.

KOEMAN TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik sorumlu Erwin Koeman\'a destek tezahüratlarında bulundu.

Teknik direktör Phillip Cocu\'nun görevden alınmasından sonra takımın emanet edildiği Erwin Koeman\'a sarı lacivertli taraftarlardan destek geldi. Sarı lacivertli taraftarlar, mücadelenin sonlarına doğru \'I love you Koeman\' şeklinde tezahüratlarda bulundular.

(FOTOĞRAFLI)