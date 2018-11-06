Fenerbahçe - Anadolu Efes maçının ardından

Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA) -

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci hafta son maçında Fenerbahçe evinde normal süresi 72-72 biten karşılaşmada Anadolu Efes\'i uzatma periyodunda 86-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, \"Uzatmaya giden bir maça bakarsak oynaması zor bir maçtı. Bu da iki takımında kazanma şansının olduğunu gösteriyor. Bugün bir çok dakikada oynayış şeklimizden mutlu oldum. Maçın sonunda çok iyi reaksiyon vermediğimiz anlar oldu. Böyle anlarda bizim gibi kaliteye sahip bir takım daha iyi kararlar alması gerekiyor. İkinci yarıda hücum açısında yavaş oynadık ama savunma açısında çok iyi oynamaya devam ettik. İki takımın kalitesine de bakarsak bu normal değil. Anadolu Efes\'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oynadılar. Önemli bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum\" dedi.

\"KİMSE BANA FİKRİMİ SORMADI\"

Türkiye\'de uygulanan yabancı kuralıyla ilgili olarak bir soru yöneltimesi üzerine Obradovic, \"Bize verilen kurallara uymaya çalışıyorum. Kimse bana fikrimi sormadı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum\" ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN: \"FENERBAHÇE UZUN ROTASYONDA DAHA TECRÜBELİ\"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise ligde rotasyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, \"Maçın ilk bölümünde savunmada ve ribauntlarda dengeyi sağlayamadık. Sonra reaksiyon verdik ve maça tutunduk. Maçın en önemli yerinde 20 saniye kala öne de geçtik. Fenerbahçe uzun rotasyonda daha tecrübeli sahip. Ligde rotasyon konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Dunston ve Moerman\'ı neredeyse maçın tamamında oynattık. Uzatma bölümünde yorulduk ve Fenerbahçe o bölümü daha iyi oynadı. Güzel bir maç oldu. İzleyenler keyif almıştır. Fenerbahçe\'yi kutluyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Obradovic\'in açıklamaları

-Ergin Ataman\'ın açıklamaları

-Melih Mahmutoğlu\'nun açıklamaları

-Bryant Dunston\'ın açıklamaları