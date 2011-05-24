-FENERABAHÇE ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYOR İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen dev organizasyonda şampiyonluğu kutluyor. Ligin son maçında deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenerek şampiyonluğunu ilan ettikten sonra, Sivas 4 Eylül Stadı'nda attığı turun ardından dün gece İstanbul'a dönen sarı-lacivertli ekip, stadında düzenlenen büyük kutlama organizasyonunda taraftarıyla buluşacak. Tamamlanan 2010-2011 sezonunun özellikle ikinci yarısındaki maçlara büyük ilgi göstererek sarı-lacivertli ekibe önemli bir destek veren taraftarlar, tribünleri bu kez kez şampiyonluk kutlamaları için doldurdu. Takımın stada gelişinden önce başlayan kutlamalarda öncelikle Fenerbahçe'nin kuruluşunun 100'ncü yılında sarı-lacivertli camia için ''100. Yıl Marşı'' besteleyen Kıraç, Fenerbahçe forması giyerek sahne aldı. Kıraç marş ve şarkılarıyla tribünleri dolduran binlerce taraftara büyük bir coşku yaşattı. Kıraç'ın ardından sahneye bu kez şarkıcı Ziynet Sali Çıktı. Sali ve beraberindeki iki dansçı kızın kıyafetlerinin üst bölümü de Fenerbahçe formasından oluştu. Mini konserlerin ardından yapılan dans gösterileri de ilgiyle izlendi. Stadı dolduran taraftarlar, kutlamalar başlamadan önce tribünlerde şampiyonluk şarkılarının yanında rakiplerine de gönderme yaparak sık sık ''Kıskananlar Çatlasın'' şeklinde tempo tuttular. Fenerbahçeli futbolcuların cadde turunun ardından stada ulaşmalarıyla kutlamalarda kupa töreni yapılacak. -SİVASSPOR'A TEŞEKKÜR Fenerbahçe Kulübü, misafirperverliği nedeniyle Sivasspor Kulübü ve başkanı Mecnun Otyazmaz'a teşekkür etti. Kulüpten yayımlanan mesajda, ligin son maçında, Fenerbahçe Futbol Takımı'nı ve kafileyi karşılayan, hiçbir aksaklık olmaksızın ağırlayan Sivasspor Kulübü'ne ve Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür edilerek, şöyle denildi: ''Bunun yanı sıra, Sivas halkı adına bizleri ağırlayan Sivas Valisi Sayın Ali Kolat'a, Sivas Belediye Başkanı Sayın Doğan Ürgüp'e, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram'a, İl Jandarma Komutanı J.Kur.Albay Murat Arslan'a, İl Emniyet Müdürü Sayın Ahmet Kemal Seyhan'a, İl Gençlik Spor Müdürü Sayın Salim Kılıç'a, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı Müdürü Sayın İlyas Koç'a ve ayrıca Sivas Fenerbahçeliler Derneği ve Başkanı Sayın Ergüder Sümbüloğlu'na teşekkürü borç biliriz.''