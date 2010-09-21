Fener, yine yanlış anons kurbanı

T24- Fenerbahçe'nin başı yanlış anonslarla dertte... Bu kez yanlış anons, TRT ekranlarında yaşandı...



TRT'de yayınlanan derbi programında, programın sunucusu Erdoğan Arıkan, Beşiktaş'ın penaltı kullanacağı sırada bir yandan maçı izlerken, bir yandan da konukları ile sohbet ediyordu.



Arıkan, penaltı atışının ardından, "Guti kullandı, Volkan kurtardı" deyince ekran başındaki Fenerbahçeliler bir an sevindi ancak bu sevinç çok kısa sürdü.



Program konuğu Metin Tekin, Arıkan'ı uyararak atışın gol olduğunu belirtince bir yanlış anons daha yaşanmış oldu. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun son maçında yanlış anons kurbanı olmuştu...



