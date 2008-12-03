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Spor

Fener ve Kartal geriledi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun kasım ayı değerlendirmesinde F.Bahçe ve Beşiktaş geriledi

03 Aralık 2008 02:00


Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun kasım ayı değerlendirmesinde Fenerbahçe 4 sıra gerileyerek 22. sıraya indi. Galatasaray'ın 56. sırada kaldığı listede Beşiktaş, 30 sıra birden düşerek ilk 100'ün dışına çıktı.


''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' sıralamasında Fenerbahçe, 4 sıra gerileyerek, 22. sıraya indi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde sarı-lacivertli ekip, Ekim ayı sonunda 18. sırada yer alırken, listede kasım ayında ulaştığı 186,5 puanla 4 sıra gerileyerek 22. sırada kendisine yer buldu.

''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' sıralamasında Galatasaray, 146 puanla Ekim ayındaki 56. yerini korudu. İlk 100 arasında yer alan ikinci Türk takımı olan sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası 2. Tur B Grubu'nda karşılaşacağı Almanya'nın Hertha Berlin takımı ile aynı sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ 30 SIRA GERİLEDİ

Beşiktaş, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' sıralamasında 30 sıra gerileyerek, ilk 100'ün içine giremedi.

Ekim ayında 130 puanla 72. sırada bulunan siyah-beyazlı takım, kasım ayı sonunda 120,5 puanla 102. sıraya geriledi.

Listedeki diğer Türk ekiplerinden Kayserispor 3 sıra yükselerek 88 puanla 179'uncu, Sivasspor 13 sıra düşerek 70,5 puanla 288. ve 2 sıra gerileyen Gençlerbirliği ise 68,5 puanla 297. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR LİSTEYE GİRDİ

Turkcell Süper Lig lideri Trabzonspor, kasım ayında ''Dünyanın En İyi Takımları'' listesine girdi.

Ekim ayında ilk 350 takım arasında bulunmayan bordo-mavili takım, 64,5 puanla listeye 327. sıradan giriş yaptı.

ZİRVE BARCELONA'NIN

''Dünyanı En İyi Futbol Takımları'' listesinin zirvesinde İspanya'nın Barcelona takımı yer aldı.

Bir önceki ay da zirvede bulunan Barcelona, 278 puan en yakın takipçilerinin 15 puan önünde bulunuyor.

İkinci sırayı İngiliz Manchester United ve Liverpool takımları 263'er puanla paylaştı. Listenin ilk 10'unda 4 İngiliz ekibi yer aldı.

IFFHS'nin kasım değerlendirmesinde ilk 10 sırayı alan kulüpler ve Türk takımlarının sıraları şöyle: 

TAKIM ÜLKE PUAN
1- FC Barcelona İspanya 278
2- Manchester United İngiltere 263
3- Liverpool FC İngiltere 263
4- Bayern Münih Almanya 260
5- CA Boca Juniors Arjantin 258
6- Chelsea FC İngiltere 250
7- Olympique Lyon Fransa 237
8- Arsenal İngiltere 234
9- AS Roma İtalya 229
10-CA Estudiantes Arjantin 226
22- FENERBAHÇE TÜRKİYE 186,5
56- GALATASARAY TÜRKİYE 146
102- BEŞİKTAŞ TÜRKİYE 120,5
179-KAYSERİSPOR TÜRKİYE 88
275-SİVASSPOR TÜRKİYE 70,5
297-GENÇLERBİRLİĞİ TÜRKİYE 68,5
327-TRABZONSPOR TÜRKİYE 64,5

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