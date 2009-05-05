Fener ve G.Saray aynı futbolcuya talip!



Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk yarışında erken havlu atan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez de transferde sık sık karşı karşıya gelecek gibi gözüküyor.



Gelecek sezonun takımını oluşturmak için eksik bölgelerine takviye arayışlarını sürdüren ezeli rakipler, Brescia’nın forveti Caracciolo ve Atletico Madrid’in kalecisi Leo Franco için kıyasıya kapışıyor.



Arjantinli file bekçisi ile prensip anlaşmasına vardığı belirten Galatasaray’ın, Caracciolo konusunda da ısrarcı olduğu vurgulanıyor. Şimdi gözler, golcü futbolcu üzerine çevrildi. Bakalım bu yarıştan hangi takım galip ayrılacak, yoksa aradan hiç hesapta olmayan bir başka ekip mi sıyrılacak?



