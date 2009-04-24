Fener taraftarları Arda'yı FIFA'lık etti



F.Bahçeli taraftarların doping şikayeti hem Arda'yı, hem de Futbol Federasyonu'nu sıkıntıya soktu.





Sarı-Lacivertli taraftarlar, sakatlığı yüzünden 5 Ekim 2008’deki Bursa maçında kortizon kullanmasına federasyon tarafından izin verilen Arda için FIFA’ya mail yağdırdı. Büyük gaf yapan FIFA Hukuk Kurulu da, soruşturma başlattı. Oysa FIFA Sağlık Kurulu’ndan gerekli izin alınmıştı



Fenerbahçeli taraftarların Arda Turan konusunda ortalığı ayağa kaldırması pahalıya patladı. Galatasaray, Bursa maçı öncesi sakatlığı nedeniyle Arda’ya kortizon iğnesi yapılması için izin istedi. FIFA Sağlık Kurulu’nun onayı üzerine izin çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Arda’da dopingli madde tespit edilince şikayet mailleri yağdırdı. Bunu ihbar kabul eden FIFA da Sağlık Kurulu’na danışmadan federasyon hakkında soruşturma açtı. Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Turgay Atasü, “Taraftarlar başımıza iş açtı” dedi.



ARDA KOMEDiSi



Sarı-Lacivertli taraftarların şikayetini ihbar olarak kabul eden FIFA ve UEFA, Galatasaray’ın yıldızı Arda için soruşturma açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun son 2 aydır bu soruşturmanın sonuçlanması için çaba harcadığı ortaya çıktı. Cimbom, 5 Ekim 2008’deki Bursa-G.Saray maçı öncesi Futbol Federasyonu’na başvurup, sakatlığı yüzünden Arda’ya kortizon iğnesi yapılması için izin istedi. Federasyon konuyu doping kuruluna havale etti. Bu kurul FIFA ile görüşerek izin alırken, federasyon da kortizon iğnesine vize verdi. Maç sonrası kura neticesinde doping testine tabi tutulan Arda’da testi pozitif çıktı. Federasyonun izni olduğu için soruşturma açılmadı ve dava kapandı. Ancak olayın basına yansıması F.Bahçeli taraftarları harekete geçirdi. FIFA ve UEFA, sayısız başvuru sonrası ayrı ayrı soruşturma açtı. O tarihten bu yana özellikle FIFA ile Futbol Federasyonu arasında Arda konusunda adeta bir savaş başladı.



“BAŞIMIZA İŞ AÇTILAR”



Doping ile mücadele Kurulu Başkanı Prof. Turgay Atasü, olayı doğrularken “Fenerbahçeli taraftarlar başımıza iş açtı” ifadesini kullandı. Atasü, “Ortada illegal hiçbir şey yok. Ama durup dururken büyük bir sıkıntı yaşadık. Arda bu maddeyi federasyonun bilgisi dahilinde kullandı. Arda milli oyuncu olduğu için FIFA’ya sorup izin almıştık. İşin tuhafı FIFA hem izin veriyor, hem de soruşturma açıyor” dedi.



Atasü ayrıca olayla ilgili olarak F.Bahçe Kulübü’nün ilgisi olmadığını ve sadece taraftarlar yüzünden bu soruşturmanın açıldığını belirtti. Atasü “Bize izin veren Sağlık Kurulu. Ama Hukuk Kurulu, Sağlık Kurulu ile konuşmadan soruşturma açıyor. Herkes ayrı bir dosya gönderdi. FIFA’da kimsenin birbirinden haberi yok. Gerçekten başımız çok ağrıdı” diye konuştu

