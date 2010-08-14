Fener taraftarına müjde

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Medya Talimatı'nda yeni sezon öncesi değişiklik yapıldı.



2010-2011 sezonu itibarıyla geçerli olacak talimatta karma alanın kaldırılması, TFF Medya Temsilcisi uygulaması getirilmesi gibi geçmiş yıllara göre birçok yenilik bulunuyor.



Yeni sezonda müsabakalar, oynandıkları haftanın son müsabakasının tamamlandığı günün gece yarısından 24 saat geçtikten sonra, müsabakayı oynayan kulüplerin kendi kulüp TV’leri üzerinden banttan yayınlanabilecek. Fenerbahçe taraftarları şifresiz yayın yapan FB TV'den kendi takımlarının maçlarını böylelikle izleyebilecekler.

