Fener Sırp yıldızın peşinde

T24 - Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başladı, CSKA Moskova’nın kanat oyuncusu Milos Krasic’i renklerine katmak için düğmeye bastı.



Sportif Direktör Aykut Kocaman ve yönetici Ali Yıldırım, İtalya’ya giderek Sırp oyuncuyu mercek altına aldı. İkili önceki gece de yıldız futbolcunun formasını giydiği CSKA Moskova’nın İnter ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izledi.



Aykut Kocaman ile Ali Yıldırım’ın Krasic’in menajerleri ile de temasa geçtikleri ve önümüzdeki günlerde transferi için görüşmelere başlayacakları öğrenildi.





Milan da peşinde



Milliyet'in haberine göre, 26 yaşında ve 1.84 boyundaki Krasic 2004 yılından beri CSKA Moskova forması giyiyor. Geçtiğimiz yıl Rus ekibi ile 26 maça çıkan Sırp yıldız 9 kez rakip fileleri havalandırdı, toplam 29 kez de Sırbistan Milli Takımı’nın formasını giyerken 2 kez de golle buluştu.



Krasic’in başta İtalyan devi Milan olmak üzere Avrupa’nın bir çok ünlü kulübünün de peşinde olduğu belirtildi.



Bu arada Teknik Direktör Christoph Daum ile arasında sorun olduğu yönünde sürekli haberler çıkan Aykut Kocaman’ın sezon sonunda ayrılacağı iddia edilmesine rağmen transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ve Alman hocanın isteği doğrultusunda hareket ettiği de bildirildi.





Krasic kimdir?



Adı: Milos Krasic

Doğum tarihi: 1 Kasım 1984

Doğum Yeri: Mitroviça - Yugoslavya

Boy: 1.84

Mevki: Orta saha

Oynadığı takımlar: Voyvadina (77 maç - 7 gol), CSKA Moskova (139 maç - 24 gol)

Milli takım: 29 maç - 2 gol



