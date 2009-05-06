Fener şirketi 'Yeni Dünya' kayboldu

Zahid Akman savcılara 1.5 saat ifade verdi!

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Almanya’daki Deniz Feneri iddianamesinde ismi en çok geçen Yeni Dünya İletişim AŞ (Kanal 7’nin sahibi) davanın başladığı tarihten sonra adım adım tasfiye edildi. Dosya, Frankfurt’tan Ankara’ya ulaştığında ise şirketin faaliyetine son verildiği ortaya çıktı. Tasfiye süreci CHP’nin “deliller karartılıyor” iddiasını gündeme getirirken adli yardım talebinde bulunan Almanya, yaşanan bu gelişmeden habersiz. Almanya’nın asıl failler olarak nitelendirdiği isimlerin Yeni Dünya’da gerçekleştirdiği tasfiyenin adım adım süreci özetle şöyle:• 2007’de sermaye arttırdı Kanal 7 markasının sahibi Yeni Dünya şirketin sermayesini 8.6 milyon YTL’den 14.6 milyon TL’ye çıkardı.• 2008’de sermaye azalttı Eylül 2008’de görülen Deniz Feneri e.V. davası sırasında ismi en çok geçen şirket bu kez sermayesini yüzde 97.2 oranında azalttı. Sermaye bir anda 14 milyon 600 bin TL’den 400 bin YTL’ye düşürüldü. 14.2 milyon TL’nin ise Almanya’nın asıl failler diye suçladığı şirket ortaklarına dağıtılmasına karar verildi.• 2009’da Kanal 7’yi devretti 4 Aralık 2011 tarihine kadar RTÜK’ten Kanal 7 için yayın izni bulunan Yeni Dünya, Almanya’dan Deniz Feneri dosyası gelmeden kanalın yayın hakkını Hayat Görsel Yayıncılık AŞ’ye devretti. Yeni Dünya İletişim AŞ’nin faaliyetine son verildi. Hayat Görsel’in eski adı ise Yeni Pasifik