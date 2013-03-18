Fener, şampiyonluğa ulaşmak istiyor

Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Salih Uçan ile 42. dakikada Moussa Sow kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 32. dakikada Tita'dan geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 46 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. MP Antalyaspor ise 37 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar BLD.'yi konuk ederken MP Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

'Salih göz doldurdu'

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Salih, Viktoria PLZEN maçındaki iyi performansı sayesinde bu maçta ilk 11'de yer buldu... 11. dakikada sarı-lacivertli takımı attığı mükemmel golle 1-0 öne geçiren genç yıldız, oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bıraktı.

'Gökhan cezalı'

Sarı kart sınırında olan futbolculardan Gökhan Gönül, Antalyaspor karşılaşmasının 55. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Gökhan, 27. haftada oynanacak olan Akhisar BLD. maçında forma giyemeyecek.

'Emre sakatlandı'

Maçın başlarında sakatlanan Emre Belözoğlu 16. dakikada oyunu terketmek zorunda kaldı... Kasığında kas yırtılması şüphesi olduğu öğrenilen Emre Belözoğlu'nun son durumu yarın çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medical Park Antalyaspor maçıyla sarı-lacivertli takımın başında 100. lig karşılaşmasına çıktı. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 100 lig maçında 63 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

'Taraftara yalnız bırakmadı'

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de seyircisiz oynanan Viktoria Plzen karşılaşmasında takımlarının 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna devam etmesinin ardından ligde oynanan ilk karşılaşmada takımlarına büyük destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Fenerbahçe tribününde, “Hep destek tam destek” pankartının açılması dikkati çekti. Taraftarlar futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.

'Bu sezon ikinci kez turuncu forma'

Medical Park Antalyasporlu futbolcular ısınma çalışmasına, “Kendi kalene gol atmak istemiyorsan kalp sağlığını koru” pankartıyla çıktı. Antalyasporlu futbolcular bu sezon ikinci defa sahaya turuncu forma ile çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta da turuncu formayı giymişti. Ev sahibi takım taraftarları da maça büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar Tita, Diaarra ve Aissati'ye büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçeli ve Medical Park Antalyasporlu futbolcular sahaya “Dünya Tüketiciler Gününüz kutlu olsun - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” pankartıyla çıktı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Abdullah Kığılı, Medical Park Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu da takip etti.